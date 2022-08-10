【澳門打風】「木蘭」今早最接近澳門　氣象局：改發8號東南風球

澳門氣象局今日（10日）表示，八號東南風球現正生效。位於南海北部的熱帶風暴「木蘭」大致趨向海南島至雷州半島一帶。「木蘭」於今日早上最接近本澳，本澳風力將可能達至八號風球風力下限。 受「木蘭」的環流及雨帶影響，預料本澳天氣不穩定，今日本澳風勢將達6-7級，間中8 級及有陣風，有大驟雨及雷暴。

【08:48】

八號東南風球仍然生效。 預料八號東南風球將在上午維持。 預測澳門風力將會增強。

8月9日

【20:30】

澳門氣象局指，位於南海北部的熱帶風暴「木蘭」大致趨向雷州半島一帶，將於今日（9日）晚間至明日（10日）早上最接近澳門。由於「木蘭」正逐漸增強，同時「木蘭」或採取較偏北路徑更接近澳門，明日風力將可能達至八號風球風力下限，因此局方將視乎「木蘭」的發展及風力變化，在明日凌晨至清晨考慮是否需要發出八號風球。

【17:16】

位於南海北部的熱帶風暴「木蘭」大致趨向雷州半島一帶，將於今日（9日）晚間至明日（10日）早上最接近本澳。由於「木蘭」正逐漸增強，同時「木蘭」或採取較偏北路徑更接近本澳，屆時本澳風力將可能達至八號風球風力下限，因此本局將視乎「木蘭」的發展及本地的風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。

【14:00】

三號風球仍然生效。預料三號風球將在日間維持。 預測風力將會增強。 在14時熱帶風暴集結在澳門西南偏南約550公里，大致趨向廣東西岸。

【11:30】

三號風球於本地時間11時30分發出。預料三號風球將在日間維持。預測風力將會增強。在11時熱帶風暴集結在澳門以南約630公里，大致趨向廣東西岸。

【11:00】

一號風球仍然生效。 將於今日上午11時30分改發三號風球。 預測本澳風力將會增強。 在10時熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約640公里，大致趨向廣東西岸。

【08:00】

澳門氣象局今日（9日）表示，一號風球仍然生效。在08時熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約650公里，大致趨向廣東西岸。

當地指，今日日間改發三號風球可能性較高。而晚間改發八號風球可能性中等。

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責任編輯：余思嵐