【澳門打風】氣象局發出三號風球　料風力將增強

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澳門氣象局今日（9日）表示，位於南海中部的熱帶低氣壓正逐漸增強，大致趨向廣東西部至海南島一帶。

【11:30】

三號風球於本地時間11時30分發出。預料三號風球將在日間維持。預測風力將會增強。在11時熱帶風暴 集結在本澳以南約630公里，大致趨向廣東西岸。

【11:00】

一號風球仍然生效。 將於今日上午11時30分改發三號風球。 預測本澳風力將會增強。 在10時熱帶低氣壓 集結在本澳西南偏南約640公里，大致趨向廣東西岸。

【08:00】

澳門氣象局今日（9日）表示，一號風球仍然生效。在08時熱帶低氣壓集結在本澳西南偏南約650公里，大致趨向廣東西岸。

當地指，今日日間改發三號風球可能性較高。而晚間改發八號風球可能性中等。

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責任編輯：余思嵐