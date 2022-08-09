  • 28°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 11:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門打風】氣象局發出三號風球　料風力將增強

社會 11:40 2022/08/09

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

澳門氣象局今日（9日）表示，位於南海中部的熱帶低氣壓正逐漸增強，大致趨向廣東西部至海南島一帶。

【11:30】

三號風球於本地時間11時30分發出。預料三號風球將在日間維持。預測風力將會增強。在11時熱帶風暴 集結在本澳以南約630公里，大致趨向廣東西岸。

【11:00】

一號風球仍然生效。 將於今日上午11時30分改發三號風球。 預測本澳風力將會增強。 在10時熱帶低氣壓 集結在本澳西南偏南約640公里，大致趨向廣東西岸。

【08:00】

澳門氣象局今日（9日）表示，一號風球仍然生效。在08時熱帶低氣壓集結在本澳西南偏南約650公里，大致趨向廣東西岸。

當地指，今日日間改發三號風球可能性較高。而晚間改發八號風球可能性中等。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【打風】天文台改發三號強風信號　籲遠離岸邊及停止所有水上活動【不斷更新】
今日 11:25
【打風】天文台改發三號強風信號　籲遠離岸邊及停止所有水上活動【不斷更新】
【電話騙案】騙徒假冒銀行職員稱可提供低息貸款　33歲女失17萬元
今日 09:13
【電話騙案】騙徒假冒銀行職員稱可提供低息貸款　33歲女失17萬元
【新冠肺炎 】百年老店蓮香樓蓮香棧宣布結業　上環蓮香居不受影響
今日 09:31
【新冠肺炎 】百年老店蓮香樓蓮香棧宣布結業　上環蓮香居不受影響
【打風】教育局宣布​幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
今日 09:54
【打風】教育局宣布​幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【3+4檢疫】盧寵茂：放寬措施不會增加社區傳播風險　「紅黃碼」能平衡檢疫人士生活需要
今日 10:08
【3+4檢疫】盧寵茂：放寬措施不會增加社區傳播風險　「紅黃碼」能平衡檢疫人士生活需要

你可能感興趣

【打風】天文台改發三號強風信號　籲遠離岸邊及停止所有水上活動【不斷更新】
今日 11:25
【打風】天文台改發三號強風信號　籲遠離岸邊及停止所有水上活動【不斷更新】
【電話騙案】騙徒假冒銀行職員稱可提供低息貸款　33歲女失17萬元
今日 09:13
【電話騙案】騙徒假冒銀行職員稱可提供低息貸款　33歲女失17萬元
【新冠肺炎 】百年老店蓮香樓蓮香棧宣布結業　上環蓮香居不受影響
今日 09:31
【新冠肺炎 】百年老店蓮香樓蓮香棧宣布結業　上環蓮香居不受影響
颱風 澳門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
16:04 2022/08/08
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
15:42 2022/08/08
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
22:24 2022/08/07
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資