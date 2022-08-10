【澳門打風】熱帶風暴「木蘭」今早最接近澳門　氣象局：清晨或考慮發八號風球

澳門氣象局預測熱帶風暴木蘭將於今日（10日）早上最接近澳門。三號風球會在清晨4時前維持。氣象局指出，由於「木蘭」正逐漸增強，同時「木蘭」或採取較偏北路徑更接近澳門，今日澳門風力將可能達至八號風球風力下限，因此將視乎木蘭的發展及本地的風力變化，在10日清晨考慮是否需要發出八號風球。

受「木蘭」的環流及雨帶影響，預料澳門天氣不穩定，今日風勢將達6-7級，間中8 級及有陣風，有大驟雨及有雷暴。 由於未來數日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨影響下，今明兩日的清晨至早上內港及低窪地區會出現水浸，今日上午最高水浸高度將達0.5至1米。呼籲巿民密切留意最新天氣資訊，做好防風及防水浸措施。

8月9日【20:30】

澳門氣象局指，位於南海北部的熱帶風暴「木蘭」大致趨向雷州半島一帶，將於今日（9日）晚間至明日（10日）早上最接近澳門。由於「木蘭」正逐漸增強，同時「木蘭」或採取較偏北路徑更接近澳門，明日風力將可能達至八號風球風力下限，因此局方將視乎「木蘭」的發展及風力變化，在明日凌晨至清晨考慮是否需要發出八號風球。

【17:16】

位於南海北部的熱帶風暴「木蘭」大致趨向雷州半島一帶，將於今日（9日）晚間至明日（10日）早上最接近本澳。由於「木蘭」正逐漸增強，同時「木蘭」或採取較偏北路徑更接近本澳，屆時本澳風力將可能達至八號風球風力下限，因此本局將視乎「木蘭」的發展及本地的風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。

【14:00】

三號風球仍然生效。預料三號風球將在日間維持。 預測風力將會增強。 在14時熱帶風暴集結在澳門西南偏南約550公里，大致趨向廣東西岸。

【11:30】

三號風球於本地時間11時30分發出。預料三號風球將在日間維持。預測風力將會增強。在11時熱帶風暴集結在澳門以南約630公里，大致趨向廣東西岸。

【11:00】

一號風球仍然生效。 將於今日上午11時30分改發三號風球。 預測本澳風力將會增強。 在10時熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約640公里，大致趨向廣東西岸。

【08:00】

澳門氣象局今日（9日）表示，一號風球仍然生效。在08時熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約650公里，大致趨向廣東西岸。

當地指，今日日間改發三號風球可能性較高。而晚間改發八號風球可能性中等。

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責任編輯：余思嵐