【3+4檢疫】盧寵茂：放寬措施不會增加社區傳播風險　「紅黃碼」能平衡檢疫人士生活需要

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

政府宣布由外地抵港者7天酒店檢疫將改為「3+4」，即3天酒店檢疫以及4天家居醫學監測，其間可以外出，本周五（12日）起實施。醫務衞生局局長盧寵茂表示，措施是更精準抗疫，新措施不會令整體的社區確診數字有明顯改變，不會增加社區傳播風險。

盧寵茂在一個電台節目指，當局分析過去4星期抵港旅客的確診數據，在機場的檢測可發現一半的確診個案，之後在檢疫酒店兩日後的核酸檢測可發現8成的確診個案，完成3日酒店檢疫後，約只剩少於1%的確診個案，再加上4日醫學監察及紅黃碼措施，限制入境旅客進入高風險場所，有信心不會令病毒在社區有傳播風險。

輸入個案不會令整體社區確診的數字有明顯改變，因為現時社區入面的傳播遠遠大於經過「3+4」後可能出現的數據，何況我們在4日醫學監測有措施，額外的酒店檢疫變成4日醫學監測，會達至相同效果，甚至更好。

盧寵茂指，進行醫學監察的黃碼人士，能進入商場及街市等地方，是考慮到有關活動毋須除口罩，同時能平衡檢疫人士的生活需要，至於黃碼人士仍可到醫院、院舍或學校等高風險場所上班，是因為有關場地的員工每日上班前要進行快速檢測，已提供另一層保護，但他承認獲豁免使用安心出行程式的人士，包括長者或殘疾人士，未必能顯示出是否屬紅碼或黃碼人士，當局會繼續檢討及優化措施。

他又說，新一屆政府強調核酸檢測的重要性，過去一個月已加大檢測量，現時每日核酸檢測量已較六月時增加一倍，由6月時平均每日的5萬至6萬個，提升至7月的接近12萬個，並會增加採樣點。現時已有近99%的核酸檢測，可以在24小時內出結果。

被問到未來會否取消所有檢疫措施， 盧寵茂指，市民期望在經濟民生方面有更多活動，但疫情會反覆不定，如要再收緊措施，市民會較辛苦，會根據數據調整檢疫措施，但難以預計調整時間，及難保未來不會收緊措施。

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責任編輯：李榮忠