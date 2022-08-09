【缺德媽媽】港媽無視4歲兒麵包店亂掂麵包　欲帶仔離開遭顧客阻止反「做戲」

▲ 有港媽無視4歲兒在麵包店內亂掂麵包。

如小朋友行為有誤，家長應及時制止及教導，否則只會助長孩子的不良行為。有網民於社交平台投稿指，在麵包店目擊一名小朋友亂掂麵包，而其母雖知道但沒阻止，更想帶兒子離開。網民即時表達意見後，媽媽便「做戲」般當場指罵兒子。

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享，近日與家人到一間麵包店買麵包，看到一名年約4至5歲小朋友的舉動，「用手指沾麵包上嘅糖霜，之後放入口，重複咗幾次同掂咗幾個麵包」。當時小朋友的媽媽就在隔離望住，網民肯定她看到兒子的行為，可是她拖著兒子準備離開麵包店。此時網民心平氣和說道︰

你小朋友掂過晒嘅麵包，其實你應該要買㗎，或者同店員講啦。

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被揭發後母粗暴待兒

媽媽聽到網民的說話後，大力推跌兒子，再粗魯地大聲鬧仔，「𠻀錢，搞到人哋出聲話你阿媽啦」。這位身穿名牌的媽媽一邊鬧仔，一邊怨恨地望住網民。小朋友大聲喊，令網民和家人都感到尷尬。

網民有感好似因為他們而連累小朋友被責備，令他心裡不舒服。而家人則覺得媽媽只是「做戲」，網民認為「如果當時無人出聲，佢一定會走咗去」。他問大家會如何做，或是應私下跟店員說了事。

網民︰身教好重要

帖文引發家長網民討論，直指小朋友的行為不對，身為媽媽漠視兒子的惡行更不應該，另有人讚賞目擊者肯出聲，避免其他顧客買到不衛生的「口水麵包」。網民表示，「無家教3個字唔係指細路，係指個阿媽」、「身教是好重要一環」、「好明顯佢平時冇教個仔唔可以掂啲包」、「教仔返屋企，速速磅唔好兩頭望」、「多謝你出聲，保護咗其他客人」。點擊圖片即睇網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳