【紅黃碼】黃志光促處所盡快更新二維碼掃描器　即使顧客無更新疫苗通行證亦能識别

▲ 副政府資訊科技總監黃志光。（資料圖片）

政府宣布由外地抵港者7天酒店檢疫將改為「3+4」，即3天酒店檢疫以及4天家居醫學監測，其間可以外出；同時安心出行應用程式於推出更新版本，加入「紅黃碼」新措施。

副政府資訊科技總監黃志光今日（9日）在一個電台節目表示，「紅黃碼」配合安心出行應用程式，系統會自動對比衞生署確診及檢疫名單，將接受檢疫人士的疫苗通行證轉顏色，完成檢疫後會轉為藍色。

至於有人擔心會涉私隱問題，黃志光解釋，現時的疫苗通行證有少部份的個人資料，已經遮蓋，系統會作出處理及加密，變成不可辨識的資料，即一堆亂碼，再去到雲端作比較，確定是否屬紅黃碼人士。而有關確診者及黃碼名單，他們入境及確診時已提交資料予衞生署，因此作出比對過程時，不會造成私隱風險。

黃志光建議，處所負責人應盡快更新二維碼掃描器，更新後會附加新功能，即使顧客無更新疫苗通行證，掃描器亦會識别到有關人士是否屬紅碼或黃碼人士，如發現有人違規，處所會留下紀錄交給衞生署跟進。

黃志光又指，處所首先可用目測方法，了解是否有紅碼及黃碼人士進入處所，但最終責任都是到訪者，因為他們不能進入處所。在兩星期的過渡期，處所要做好更新二維碼掃瞄器，包括接駁互聯網等，希望二維碼掃瞄器作為有效工具，幫助處所防止這些人士進入。

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責任編輯：李榮忠