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【3+4檢疫】完成3日檢疫者可提早離開酒店　業界：需處理過萬宗退款有一定壓力

社會 10:30 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（曾耀輝攝）

政府決定周五（12日）起縮短海外或台灣抵港人士指定酒店檢疫期，由7天改為「3+4」，即3日指定檢疫酒店，4日居家醫學監察。當局指若8月3至8日抵港並已在酒店完成3日檢疫的人士，在確認核酸檢測陰性結果後，會陸續安排他們提早於9至12日有序離開酒店，屆時酒店會退回4天房價。即看:【下一頁】

檢疫酒店董事長鍾偉棠在電台節目中表示，政府縮短旅客酒店檢疫日數後，酒店收到數以千計退款的查詢，料以信用卡付款的顧客，或要數星期才收到退款。而現時已在酒店完成至少3晚檢疫，並獲得核酸檢測陰性結果的人士，最早今日9時起可陸續離開酒店。

他又提到，收到不少查詢指希望外地來港的外傭完成3天檢疫後繼續留在酒店完成醫學監察，惟他直言在新措施下，完成3天檢疫便需離開，欲到酒店醫學監察或需另找酒店。

旅遊業促進會總幹事崔定邦在另一電台節目中提到，有檢疫酒店需要處理過萬宗退款，相信有一定壓力；惟旅客檢疫日數縮短超過一半，變相令檢疫酒店的房間倍增，下月開始檢疫酒店房間供應充足。

他又說，新安排下在醫學監測時不能進入餐廳等，認為可便利商務旅客來港，但未必吸引到旅客訪港，但認為或可吸引港人外出旅遊，例如在長假期前後到新加坡或日本等。

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責任編輯：郭詩詩

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