環球教育博覽2022｜8月全港最具規模教育博覽　來自世界各地近百間院校 一覽本地、海外升學/居留資訊

隨著疫情緩和，各地開始解除防疫措施並恢復面授課堂，令有意到海外升學的學生倍感鼓舞！除了熱門的英國和澳洲，近年亦多了家長和學生詢問其他國家，例如愛爾蘭、新加坡和紐西蘭等。有見教育漸趨全球化，琥珀教育、aec教育顧問及Coopers & Coopers將合辦「環球教育博覽2022」，是香港最具規模及內容最豐富的教育展覽之一，博覽涵蓋本地及海外大丶中丶小學丶專上及持續進修學院等，提供本地及海外升學資訊。透過這些豐富及實用的資訊，希望家長學生能更高效地瞭解國際教育和職業前景，令升學走向多元化，從而找到未來升學方向。

英國

英國一向是香港學生的留學熱點，尤其以傳統寄宿學校享負盛名，吸引不少家長送子女就讀，體驗當地學術風氣及傳統文化。成績以外，寄宿學校更着重培養學生的自律性和多元化發展。所以家長選校時除了考慮地區、學校排名及學費，亦會留意課外活動選擇，例如馬術、划艇和飛行訓練等，希望培養子女課餘興趣。英國升學途徑較爲彈性，除了可以選擇大學學士課程，亦可選擇報讀大學預備班(Foundation)，大學文憑(Diploma) 或國際基礎大一課程(International Year 1)，畢業後可再銜接學位課程。

愛爾蘭

愛爾蘭是自英國脫歐後歐盟唯一的英語國家，發展前景理想，升學門檻較低，愛爾蘭大學每年學費連生活費約30萬港元，比英國便宜約三分之一，因此近年吸引不少學生考慮到當地升學。其次，部分愛爾蘭大學課程長度為4年，學生畢業後1年內亦可以繼續留在愛爾蘭尋找工作機會，居住滿5年後便可申請入籍，成為愛爾蘭公民。

澳洲

澳洲氣候宜人舒適，城市亦國際化，有許多來自世界各地的學生。其「八大」為澳洲歷史悠久、享譽國際的頂尖大學，在全球各地政、商界的傑出校友眾多，亦培育出多名諾貝爾獎得主。澳洲開學時間較具彈性，通常在2月底或3月初入學，部分課程亦可於7月入學。

加拿大

加拿大政府早前公佈在當地工作或畢業的港人可申請取得永久居留權，令查詢當地升學的人數急升。加拿大的教育及生活質素於世界名列前茅，大學課程種類亦繁多。如欲報讀學士課程，除了須在中學文憑試取得良好成績，TOEFL亦必須符合大學要求。另外，學生可以選擇入讀大學轉修班課程，成績符合要求便可銜接大學第2年課程。一般學生可於4至5年內完成學士學位，與直接入讀大學的年期相若。

新加坡

新加坡有「優質教育城市」之稱，亦曾經是英國殖民地，故此保留了英國傳統的教育制度，教育質素深受國際認可。其次到新加坡留學，教育經費和生活費用都比到歐美地區留學便宜，減低學生和家長的經濟負擔。而且，新加坡的雙語教學原則既能夠提升學生的英語水平，亦能夠讓香港學生較容易適應當地的教學環境。

想了解世界各地的學院並親身與學校代表對話？切勿錯過「環球教育博覽2022」，屆時將有近百間來自英國、愛爾蘭、澳洲、加拿大、新加坡、國内及本地等院校提供最新課程資訊。博覽一連兩天設有14場講座，主題涵蓋英澳加升學及居留貼士、英國頂尖寄宿學校介紹、升讀澳洲專科攻略、各地留學配套等。首日更請來劍橋大學教授Dr. Matthias Dörrzapf和星級主持方健儀小姐主持講座，講解香港學生獎學金申請資訊及校園點滴，並有機會與教授即時對話！

「環球教育博覽 Global Education Expo 2022」

日期：2022年8月20-21日（星期六、日）

時間：中午12時至7時

地點：香港會議展覽中心5G展覽廳



活動詳情：https://www.gee-hk.com/

敬請預約登記：https://cutt.ly/8ZkaHF8



查詢：2377 7888 / 6117 6512



(特約)