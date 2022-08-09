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【香港小姐2022】林卓錡備戰選港姐積極減肥　曾亮相ViuTV公開個人性經驗　

娛樂 19:11 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

藝人林俊賢女兒林卓錡（Denice）因「星二代」之名參選《香港小姐2022競選》而備受關注，早在2016年出道的她，過往曾參演電影《春嬌救志明》、ViuTV劇集《詭探前傳》、ViuTV《對號入座》等，幕前經驗略勝一眾入圍佳麗。

有網民翻出Denice在2020年播出的星座節目《對號入座》中，大談過往性經驗的大膽內容。似乎Denice要接捧性為「性女」？

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大談性經驗

Denice當時以林鈺洧之名參與《對號入座》，身為人馬座女生的她指曾遇過一位雙魚座男仔生，形容對方性愛耐久時間「只有0秒和3秒」。

不過她後來又大讚天蠍座的男士：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」

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拍靈異節目

林卓錡另外又曾亮相過ViuTV節目《鬼同你上位》並穿著性感接受探靈挑戰，到已故武打巨星的故居探靈，七仙羽指屋主很喜歡林卓錡，故提出由她獨自在黑房中。

林卓錡挑戰獨坐房內，但突然一臉驚慌全身動彈不得，後來突然彈起衝出房失控狂喊。

她其後在IG公開退選原因，她指自己相當不情願，但感到自身安全受到威脅：「其實嗰晚發生好多事，去到最尾五分鐘，我竟然離唔開張凳，冇力，頭暈，郁唔到，睇所有嘢都喺度震，淨係好驚，覺得自己喺死亡邊緣。」

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公開性感相

Denice的IG內有她過往旅行、工作的相片，當中有不乏泳衣照、身穿性感裝束的相，展現身型美態。

被問到如何準備賽事，她早前接受TOPick訪問時透露會做運動及吃得清淡，並表示已經成功減掉4KG。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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