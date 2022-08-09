【文藝活動】銅鑼灣誠品10周年黑眼圈之夜　閱讀+電影+音樂跨夜玩到凌晨【內附詳情】

▲ 誠品為慶祝十周年，除了一連串優惠，更於本周五（12/8）舉行黑眼圈之夜活動，為十周年助興！（圖片：誠品提供）

十年前，誠品書店以成為港人「停泊心靈的港口」為使命於銅鑼灣希慎廣場落戶。眨眼間，今年在港開業10周年，為好好慶祝十年一覺，香港誠品特此策劃一連串慶祝活動，如10周年展覽、黑眼圈之夜、藝文活動、10周年聯乘商品首賣及獨家優惠等，繼續在未來跟香港讀者一起同行。

以黑眼圈來慶祝

要回顧又怎少得為書店孜孜不倦工作的職人呢？由即日至31/8（周三），香港誠品於銅鑼灣店9/樓（Forum專區）舉行了一個《書店店員大秘辛》展覽，讓他們享他們在店舖的日常，每天迎來大大小小不同有趣事情：店員時常運用人肉搜尋為讀者找書，文具館同事忙著為客人帶來的獨特禮物進行包裝、小朋友們每天的童話妙語，更誠邀本地插畫師和設計師Missquai以風趣幽默方式呈現書店職員的秘辛，讓讀者更了解店員的工作。

至於正日，誠品決定將四年前的「黑眼圈之夜」活動回歸，於12/8（本周五）於銅鑼灣店誠邀大眾大玩慶祝藝文活動，跟大家「開燈夜讀」High到凌晨1點咁咁話！當日由傍晚6點到凌晨1點，舉行跨夜藝文活動，包括名人夜讀（如《幻愛》作家蔣曉薇）、電影欣賞、以及邀請華文作家新書分享、文青歌手自彈自唱，與讀者近距離互動分享創作故事，可以話一齊輕談淺談不夜天！而推出深夜限時優惠85折（書店書籍、文具禮品），到指定專櫃更可享限定禮遇，而誠品會員加碼額外10,000積分賞，無黑眼圈唔返屋企咁話！

▲ 邀本地插畫師和設計師Missquai以風趣幽默方式呈現書店職員的秘辛。（圖片：香港誠品提供）

▲ 不同分店也有其書店職人自策展，帶點玩味，帶點幽默，值得各位書迷巡店時感受一下。（圖片：誠品書店提供）

誠品十周年慶祝活動—黑眼圈之夜

日期：12/8（周五）

時間：6pm – 1am

地點：銅鑼灣希慎廣場8-10樓

查詢：3419 6789

當日活動詳情（按時間順序）：

名人夜讀 —《幻愛》蔣曉薇

時間：6pm – 7pm

地點：8樓 豆腐桌

內容：2020年蔣曉薇創作《幻愛》時描繪屯門的美態，紀錄香港的風景與變遷，是現在中學生最喜愛的書籍作家，是夜她會跟大家分享創作點滴和對閱讀的心得。

▲ 將於9樓Forum大搞頒獎和藝文活動。（圖片：香港誠品提供）

書店故事大募集頒獎

時間：7pm – 730pm

地點：9樓 Forum

內容：誠品邀請大家分享在旗下書店的閱讀體驗和心情故事，大會從中精選得獎者，於當晚進行頒獎。

電影時光 — 夢想騎士的誠品之旅

時間：730pm-930pm、930pm-1130pm

地點：8/F兒童館櫥窗外

內容：透過導演陳懷恩的鏡頭與主持人李偉文一起循著騎士的腳步，共同走進誠品創辦人吳清友先生的生活與閱讀的世界裡。

音樂表演 — Manson

時間：730pm-830pm

地點：9樓Forum

內容：《全民造星III》參賽者Manson（張進翹），去年正式以歌手身份出道，2022年推出新歌，一人包辦曲、詞、編、監外，更自導自演歌曲MV，不知道在誠品演出會帶來怎樣的音樂表演呢？

新書分享《夜間遊牧02 一起一個人》

時間：9pm – 10pm

地點：9樓 Forum

內容：以文字帶大家遊走看似奇幻但又和現實貼近世界的作者Oscar Lee，同樣是在深夜於大氣電波以聲音陪伴未眠或失眠者的叱咤903唱片騎師，近年不少播放或點播率高企的作品填詞人；三個身份集合在一體，他的新書分享又怎樣多綫進行呢？

▲ 誠品【十週年活動】黑眼圈之夜，7個小時，8個大活動與書迷同樂。（圖片：香港誠品提供）

音樂表演 — 小塵埃

時間：10pm – 11pm

地點：9樓 Forum

內容：大男孩與小女孩組成的香港樂壇二人組合，由屈霆軒（Jonathan Wut） 與女主音湯凱婷 （Pollie Tong）組成，是夜唱足一小時到晚上11點。

音樂表演 — 吳林峰

時間：11pm – 12am

地點：9樓 Forum

內容：由街頭Busking演唱到幕前，由為許廷鏗及Mirror等作曲到唱作歌手，摘下年度作曲人他跳到誠品作音樂表演，不要錯過呢！不知道大會會否安排多位嘉賓來個encore時段到凌晨1點呢？

此外，官方於12/8 – 31/8期間推出誠品十週年限定紀念品多謝會員一直以來的支持。而在11/8（四）- 14/8（日）期間，指定專櫃消費更可享優惠折扣低至半價呢！另外溫馨提示，由晚上8點半開始，香港誠品亦大玩「甜點時光」，於10樓文具館外派滋味甜點，最後都係個句：「數量有限，派完即止」。

記者：黃鑑江