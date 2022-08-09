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【食用安全】發霉食物含一級致癌物可致肝癌　專家揭4類發霉後高危食物

食用安全 11:44 2022/08/09

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發霉食物含一級致癌物可致肝癌，專家揭4類發霉後高危食物。

坊間存在不少對於食品的謬誤，其中包括食物發霉後，切掉發霉部分便仍可食用。不過，此做法存極高健康風險，有可能將不少毒素吃下肚，引發腸胃疾病甚至致癌。

最新影片：

美國毒理專家招名威教授日前在Facebook專頁發佈帖文，警告任何食物都不應在發霉後繼續食用，因霉菌種類繁多，而且會滋生毒素，對人體有益的極少。尤其是是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群，更要避免進食發霉食物。他強調「不要吃腐爛或發霉的食物」，是健康飲食的基本原則。

4類發霉後高危食物

  • 水果

招名威教授指出，水果含有較高比例的有機酸，在適當狀況下，能減少細菌的繁殖，保鮮時間比蔬菜長。水果若發霉，無論霉菌呈任何顏色，都應立即扔掉。包括富含維生素的蘋果、橘子、小黃瓜、胡蘿葡、十字花科蔬菜等，都不可食用，否則會導致腹瀉等腸胃疾病。

  • 堅果、玉米類

堅果及玉米若發霉，更需多加注意，因有機會内含黃麴霉菌，能產生一級致癌物「黃麴毒素」。教授警告，黃麴毒素一旦吃進身體，一定會累積在肝臟，不易排出；累積至一定劑量時，引發肝癌的機率就會極高。

因此，他提醒市民，在購買堅果或玉米時，要觀察外在是否有發霉情況；堅果的殼需緊閉、標示的保存期未過，便是安全可以食用的。

  • 麵包

教授再指出，麵包發霉也絕對不可以繼續食用。尤其是麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，此等霉菌的菌絲較長，較容易遍佈整個麵包。即使切掉發霉部分，其他地方仍可能存在毒素，因用肉眼無法確定菌絲是否清除乾淨。所以，發霉麵包不可切掉變壞部分後繼續吃，必須扔掉。

內容獲「招名威教授 毒理威廉」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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