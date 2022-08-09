【MIRROR演唱會】消息：煙火技師及承判商協助調查　MIRROR成員未開始作供

▲ 消息：未來數日Edan及Anson Lo不會到警署助查，今日煙火技師及承判商協助調查。（資料圖片）

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）仍在深切治療部留醫。演唱會主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉、MIRROR經理人花姐（黃慧君）及意外發生時在舞台上的舞蹈員早前到西九龍總區總部協助調查。

警方連日跟進調查事件。據了解，警方未來數日暫時未會邀請當時發生意外時，在台上表演的MIRROR成員的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）到警署助查，而今日（9日） 下午會有煙火技師及承判商協助調查。

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記者：李榮忠