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【談吐禮儀】大學生旁若無人以粗口交談　公眾場所說髒話不能被視為正常

育兒經 12:07 2022/08/09

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談吐得宜是一種學問。

談吐是指說話時的態度及措辭，一般人會看別人的談吐而認知他的修養，所以從小父母及老師便教導我們要注意談吐及言行，以建立一個好的形象。但時代變了，現今盛行真我表現。我發覺時下有不少年輕人不論學歷或家庭背景，說話往往毫不避忌，不顧及對方的感受，即使在公眾場合也會大聲說話甚至說髒話。

最近曾在一家咖啡室裏，旁邊坐着幾個年輕男女以流利的粗口交談，漠視旁人。聽他們的對話得知他們是大學生，這更令我感慨。走到樓下公園散步，看見幾個不同國籍的小學生在玩耍，他們以流利的英語粗口對話，行為粗劣，頓時感覺他們似是沒有父母管教的街童，可悲的是他們卻是來自家境富裕的一群。

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談吐大方得體會令聽者舒服，反之會令人不悅或反感。我不喜歡也不接受學生在公眾場合說髒話。髒話是帶有攻擊性或侮辱性的語言，不能在公眾場合被視為正常的行為。子女踏入青春期，或許會受到同輩或社會環境的影響，以為以這種方式來表達是潮流，是有型，甚至是自信；養成了說髒話的習慣後，不以為意地在普通交談時也使用髒話。這些行為必須得到家長的關注及輔導。

談吐得宜是一種學問，同一個意思用上不同的措辭表達，所達致的效果也不一樣。譬如朋友請你吃自家製的食物，雖然不好吃，我們也會客套地反饋，如：「多謝！味道不錯但可以甜少少。」年輕人可能直腸直肚，直接說出真心話：「非常難吃」、「淡而無味」等等，令對方不但尷尬，甚至不開心。不是要說謊話，但最好表達意思的同時又能有技巧地顧及對方的感受。

小朋友如能從小養成談吐得體，對他們成長後待人處事有莫大益處。

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撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

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