【女性健康】夏季天氣悶焗念珠菌來襲　6種抗感染食物防止陰道炎

香港夏季天氣潮濕炎熱，女士們私密部位一旦長期處於一個不透氣的環境，很容易會滋生細菌。陰道一旦出現白色、濃稠，還有像乳酪狀或豆腐渣樣的陰道分泌物，然後還伴隨著搔癢、紅腫感、排尿或性行為會疼痛，便可能是感染「念珠菌」的先兆。為了讓市民有所預防，本文將提供6種被證實有助於對抗白色念珠菌感染的食物。

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1.木瓜

由木瓜的種子、葉片中萃取的成分，能夠抑制真菌，並預防念珠菌感染。另外，木瓜中的維生素C含量，是一般人每日所需的115%，能夠幫助對抗其他的感染。

2.芝士

過去曾有高齡人士的研究中，顯示食用含有益生菌的芝士，能夠減少真菌數量過高的風險達75%，尤其建議選擇發酵的芝士。

3.初榨椰子油

初榨椰子油是從成熟、新鮮的椰肉中榨取，並保留了維生素、礦物質、抗氧化物等一般椰子油無法保留的營養素，也有研究指出，椰子油對抗白色念珠菌十分有效。

4.香菜

香菜籽富含纖維、銅、鐵、錳、鎂，而香菜精油則被認為具有對抗真菌的效果，能夠阻擋和陰道念珠菌感染相關的細菌。

5.植物精油

奧勒岡精油是受歡迎的補充醫學療法，能夠預防和治療真菌、細菌等感染。研究顯示，它能夠有效對抗多種真菌，其中也包括造成90%真菌感染的白色念珠菌。

6.蔓越莓

蔓越莓富含A型花青素，能夠抑制細菌黏著在尿道、降低泌尿道感染的可能。建議女性吃沒有加工過的蔓越莓水果，而不是喝蔓越莓汁或果乾，避免吃進太多糖分。

事實上，念珠菌本身便存活於人體內，但在人體環境出現變化時，就可能大量增生、感染，造成陰部劇烈發癢等問題，通常發生於經期前後、停經或生產後。不過，只要選擇正確的衣物、改善生活習慣並提高免疫力，念珠菌症其實不難治療。



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責任編輯：羅嘉欣