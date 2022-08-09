【打風交通】昂坪360纜車服務今暫停　愉景灣尾班船下午1時20分開出【不斷更新】

▲ (資料圖片)

天文台今日（9日）表示，位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【12:55】

運輸署宣布，來往香港仔/赤柱至蒲台島的尾班船將於下午1時開出。另外，來往馬料水及塔門，及塔門至黃石碼頭的尾班船，分別已於上午11時55分及下午12時半開出。

【12:20】

運輸署宣布，由於海面風浪大，將調整來往坪洲愉景灣經神樂院的街渡渡輪服務。

坪洲將於下午1時開出尾班船，愉景灣的尾班船則於下午1時20分開出。

【12:11】

昂坪360宣布，受強風影響，今日的纜車服務暫停。服務將於天氣好轉後盡快恢復。

【11:00】

富裕小輪表示，由於海面風浪較大，為顧及安全，由11時開始，屯門-東涌-沙螺灣-大澳線暫停服務，復航時間將另行通知。

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責任編輯：TOPick港聞組