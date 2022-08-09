【緣路山旮旯】曾靠胞兄代付家用屢被攻擊外貌　岑珈其感激太太與母親力撐追演員夢

岑珈其入行16年，在近日正式上映的《緣路山旯旮》中終於首嘗當電影男主角的滋味，但卻惹來觀眾狠評他的容貌，指他擔演豔福無邊的男主角缺說服力。

為了追尋演藝夢曾經狂做散工、要胞兄代付家用的珈其未有被該名觀眾擊倒，反而大方到對方的帖文下留言：「樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」獲得網民一致讚賞。

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現年32歲的岑珈其，16歲時在球場上遇到了他的伯樂麥曦茵導演，找他參演了首部電影《烈日當空》，自小受到《烈火戰車》的影響、渴望當演員的他終於一嘗演戲的味道。

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之後他繼續參與各種的試鏡活動，希望有更多的演出作品，奈何當時大部份都是客串及替身的工作，為了生計他只好去做各種散工來賺取收入，珈其曾經做過售貨員、跟車、司機、地盤、飲食、雲石打磨、地產、保險、婚禮剪接等，回想當時他亦慶幸做過很多不同的兼職，賺取了很多人生閱歷。

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家人支持

珈其表示當年全家只得岑媽媽支持他：「媽媽想我賺錢回來，不是為了給她家用，而是自己維生用，所以才去做不同的散工。」

但體驗過各種職業，珈其最愛的終究還是演員：「試過返一些很舒服的工，也試過賺錢較多的工，但我從這些工作中找不到我真正想要的。成為演員後，即使我收到早上6時的通告，我仍會很願意起床，很期待到現場拍戲，就是因為愛這份工所以不會問何時收工，也不會覺得賺得很少。」

在珈其正式入行前，最後一份工是跟大哥一同從事地產業，在決定離職前他曾經擔心無辦法給父母家用，細哥見到他為了追演員夢的認真模樣，主動向珈其提出幫他支付他的那份家用：「感謝他們容許我這麼不孝，不給予家用，讓我放心去追夢。」

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其貌不揚

入行16年，身材較為矮小的珈其過去經常被派演學生角色，因而曾經封為「萬年學生」，他亦擔心過會因此被定型：「我會給自己一個目標，縱使我演不同學生，都會給予大家不同的感覺。」

成為公眾人物難免需要面對外界的評論，近日他在《緣路山旯旮》首次擔大旗，更被觀眾撰文指他樣衰、「毒L樣」、想欺凌他，珈其大方回應的舉行獲盛讚，而此前他亦曾在TOPick訪問中表示：「已經習慣被取笑其貌不揚或很矮，甚至被指演技不好，但有評論都是好的，我會樂於接受並讓自己去改善。」

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生命中最重要的女人

珈其的演員夢除了有媽媽無條件的支持，還有拍拖5年、結婚兩年的圈外太太桂玫，二人人去年初誕下兒子榛榛。珈其透露太太由拍拖開始已從二介意他賺不到錢：「她不怕與我一起會沒將來，她不化妝，有得著（衣服）就夠，很撲素，與她拍拖不需要花很多錢。」

在婚後太太更不介意與奶奶同住，珈其希望在婚後與太太都不會有太大的經濟負擔，又想多花時間陪伴母親，所以婚後決定一家三口與岑母同住，而太太不介意，珈其更不時帶同媽媽與太太一起外出拍拖，幸福又甜蜜。

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