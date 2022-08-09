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【靚太安樂窩】夏日嘆日式清涼流水麵　輕便易攜只需2粒電池

休閒消費 21:00 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

夏日「熱辣辣」，時刻都想食清涼食物為身體降溫，不禁令人聯想起日本的流水麵。不過，現時安在家中都可以嘆流水麵了！今集《靚太安樂窩》為大家實測BRUNO流水麵機，簡單操作便可在家中懶洋洋度過透心涼的夏日。

這部流水麵機外型小巧，適合二人在室內外使用，尺寸只有240 x 85 x 180mm，重量只有320g，只需兩枚AA電池便可操作，就算拿出街，在户外或野餐用都十分方便。

大家還可以配搭不同素麵汁或凍湯，享受清涼的流水麵。開關制和食物盤設於頂部，可以減少沾濕機會。機身以啞面設計配合舒爽的冰藍色，配合夏日設計。

  • BRUNO流水麵機。（曾嘉文攝）
  • 只需兩枚AA 電池便可操作。（曾嘉文攝）
  • 開關制和食物盤設於頂部。（曾嘉文攝）
  • 機身以啞面設計配合冰藍色。（曾嘉文攝）
  • （曾嘉文攝）
  • 可以配搭不同素麵汁或凍湯。（曾嘉文攝）
  • （曾嘉文攝）

產品名稱：BRUNO流水麵機 (Nagashi Soumen Machine (S))

型號：BHK270

售價：$268

顏色：冰藍色

尺寸：W240 x H85 x D180mm

重量：約320g

電源：2枚AA電池 (需另購)

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責任編緝：蕭雅文

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