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【樓價有得估】陳敏之舊居市值升逾兩倍　謝賢與前妻狄波拉昔日愛巢曝光

娛樂 11:56 2022/08/09

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《樓價有得估》

由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）任主持的《樓價有得估》，在本周四（8月11日）播出的第3集，嘉賓有郭子豪、黃嘉樂對戰宋宛穎、梁凱晴。

為配合發問題目，是集外景主持黃婧靈（波波）帶大家參觀陳敏之位於將軍澳舊居及鄭啟泰現時租住的單位。

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享受望海靚景

最近搬了大屋的陳敏之，笑指希望可為舊居找到好租客：「呢間屋個海景View好靚，當年差唔多500萬買番嚟，依家升值已經去到千幾萬。」

至於鄭啟泰的大坑單位則同樣對住靚海景，鄭啟泰則開心Share寫意生活之道：「朝早起身望住維港飲咖啡，黃昏就飲紅酒睇吓書、吹吓色士風。」

製作組另外又以當年四哥謝賢與狄波拉位於西貢相思灣的舊居作為題目，四哥當年「從零開始」親自設計西貢舊居，主人房對着無敵海景之餘，更有靚靚花園。

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戚美珍舊居曝光

至於本周五（8月12日）播出的第4集，嘉賓為曾樂彤、艾妮對戰鄭俊弘、譚嘉儀。

是集波波帶大家參觀宋宛穎租住的日出康城單位、及「七線人棄王」程浩駿租住的大埔白石角單位，兩間屋同是兩房單位及擁有露台。

另外，該集帶觀眾參觀的藝人舊居為戚美珍於1986年購入的單位，片段更曝光戚美珍的「全粉閨房」，勁有少女心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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