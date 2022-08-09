【北上掘金】藝人參與內地節目食另類食物　謝天華飲尿王嘉爾吃大便最離譜

▲ 真的不是人人做到！

近日天后容祖兒亮相內地真人騷《牧野家族》，在節目中她為飼養的豬仔製作早餐，更不惜親自試味，並大讚這個豬糧很好味，令不少網民議論紛紛！

其實近年來有很多藝人北上參加真人騷掘金，為了節目亦不惜犧牲自己，親嘗不同另類食物。

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葉璇 馬德鐘

2015年葉璇與馬德鐘一同參與內地綜藝節目《今天吃甚麼》，節目為了讓觀眾可以看到不同民族的飲食文化，葉璇當時被逼吃竹蟲和蟋蟀，事後她更當場嘔吐了出來。而馬德鐘則炮製蜥蜴湯，煮完後更要試飲，認真難頂。

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謝天華

2016年謝天華參加內地真人騷《跟着貝爾去冒險》，節目中教一班藝人怎樣野外求生。

他不但要吃蟲和蝸牛，其中更挑戰自己底線，飲自己的尿，最終謝天華鼓起勇氣，當啤酒一口氣喝，事後表示：「味道真的很難聞，可是知道是自己的東西，所以也沒甚麼難受。」

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王嘉爾

在韓國以男團GOT7出道的香港成員王嘉爾（Jackson），於2016年參與內地節目《大學生來了》時，竟挑戰吃不同種類的動物糞便。

節目中Jackson親嘗粒狀及稀狀的「飛鼠糞便」，更勇敢地成盤倒入口，果然夠搏！

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