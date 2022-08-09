【首爾暴雨】首爾暴雨7死9傷6人失蹤　洪水淹車輛地鐵站現瀑布

▲ 首爾暴雨造成7人死亡，6人失蹤，9人受傷。

南韓首爾受暴雨來襲，首都圈（首爾、仁川、京畿道）等中部地區8日降驚人雨量，其中京畿道北部地區當日降雨量逼近200毫米。暴雨造成道路嚴重積水，地停電，有市民受困暴洪。暴雨造成7人死亡，6人失蹤，9人受傷。

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據韓聯社報道，南韓中央災難安全對策本部9日消息，截至當天上午6時，首都圈等中部地區暴雨已造成7人死亡，另有6人失蹤，9人受傷。其中首爾銅雀區一名居民因房屋浸水死亡；冠岳區3人因被困半地下室溺水身亡，分別為兩名46歲及一名13歲死者；另有一人受京畿道廣州市公交車站倒塌壓斃；而道路邊坡塌方亦導致一人被沙土掩埋身亡；至於一名60多歲公務員在清理倒伏樹木時，懷疑因觸電死亡。

受暴雨影響，市區有大樓出現停電水浸，道路也有嚴重積水情形，有出行市民受困暴洪中，而地鐵站也出現仿如「瀑布」般的暴洪。

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報道指，此次暴雨屬首爾80年以來最嚴重級別，氣象部門指出，京畿道加平郡截至8日晚上8時，降水量已達到193.5毫米，逼近200毫米。截至9日凌晨5時，首爾累積降雨量已達420毫米，預計會持續降雨。而當局在9日凌晨1時，將暴風雨危機警報從「警戒」級別提升至「嚴重」。

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責任編輯：羅嘉欣