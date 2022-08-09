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【痞子殿下】細細粒約滿離巢主攻內地做吃播　陳嘉佳演張頴康痴戀對象超好笑

娛樂 12:40 2022/08/09

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陳嘉佳於《痞子殿下》正式登場。

TVB劇集《痞子殿下》反應不俗，當中「細細粒」陳嘉佳飾演的「榮婉娟」於昨晚（8月8日）登場，劇情講述身型肥胖的陳嘉佳「攝」於石罅內，而紀威（周嘉洛飾）跟裘千刀（朱敏瀚飾）出手打救她，過程惹笑！

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其實陳嘉佳跟TVB已經完約，正式離巢的她現時主力於內地做直播帶貸，因而闖出名堂，有指其帶貨營業額以百萬起跳。

至於昨晚的第6集《痞子殿下》講述紀威和裘千刀幫狗狗搵主人，去到半路他們就見到狗狗的主人，主人正是陳嘉佳所演的「榮婉娟」，只見面青口唇白的她倒卧於大石上。

【北上發展】陳嘉佳轉攻內地做人氣吃播 長期暴飲暴食網民憂細細粒健康問題

陳嘉佳於劇裡演張頴康的暗戀對象。

細細粒搶鏡

原來榮婉娟為了追趕愛犬，屁股不慎「攝」於兩塊大石中間，於是紀威和裘千刀用盡各種方法，又抬又推，更出動樹枝「撬」榮婉娟的屁股，可惜也是無效。最終毒蛇出現，她被蛇咬屁股，繼而彈起身兼撲向二人身上。

不少網民也留言大讚這幕搞笑，當中包括「細細粒嗰part真係笑咗出聲」、「笑鬼屎, 終於見到小寶, 正呀」、「終於出細細粒」、「幾好睇幾好笑，繼續加油」

其實細細粒所演的「榮婉娟」正是范壯龍（張頴康飾）青梅竹馬的「阿娟」，劇情其後會交代阿娟多年前去了外國，原本是蠻儀（陳瀅飾）的樣子，後來經歷了毀容，經「改造」後變成現在這樣子。

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憑《老表》成名

現年37歲的陳嘉佳，2013年夥同王祖藍演出劇集《老表，你好嘢》「細細粒」一角爆紅，自此坊間便稱她「細細粒」。

在上海出生的陳嘉佳，兩歲隨家人來港定居，陳父退休後，陳嘉佳成為家中經濟支柱，中學畢業擔任鋼琴老師達10年，她曾受訪表示，雖然教琴月入可達2至3萬元，惟有感生活圈子窄，毅然放棄高薪，在朋友介紹下到電影道具公司任文職。

陳嘉佳當年演出劇集《老表，你好嘢》而為人認識。

雖然月入少了一大半，陳嘉佳卻有機會接觸娛樂圈，還間中任臨時演員，因而認識王祖藍，被對方邀請演出《老表，你好嘢》，誤打誤撞變成演員。

她感激人生遇上人生伯樂王祖藍，並視對方親如阿哥，但她眼中的王祖藍，卻不像外人眼中的和善搞笑：「他是好人，但好惡！或者他對我要求高，經常很惡的鬧我，不過其他人我不會信，只會全相信他。」

陳嘉佳坦言因肥胖身型曾被嘲笑，她說：「我個人沒腦袋，平時有甚麼難聽的話，我也不會不開心，這是我的優點，並不介意別人怎看我（身形）。其實跟隨主流沒有錯，但做事要有新思想，如果能接受新事物，可能有另一種感覺。」

王祖藍是陳嘉佳經理人。

轉戰內地發展

至2017年王祖藍自組製作公司「手工藝」，簽下多位藝人，當中包括陳嘉佳，讓她有機會開拓內地市場。

陳嘉佳近年轉戰內地發展，成為美食帶貨達人吃播KOL，在平台「抖音」擁有逾100萬粉絲，人氣十分勁。

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【演員辛酸】曾兩年沒劇拍在TVB𢱑撈 細細粒：喜歡的工作就不覺得丟臉

對愛情沒幻想

陳嘉佳近年已甚少演出港劇，去年王祖藍擔任TVB首席創意官，找來有帶貨經驗的陳嘉佳參加綜藝節目《識貨》，王祖藍更曾大爆陳嘉佳賣大閘蟹、牛扒營業額以百萬起跳。

雖然吸金力勁，陳嘉佳至今感情依然一片空白， 不過，她就對愛情看得很開：「我36歲了！我認命了，十幾廿歲時幻想太多，去到36明知已經無機會。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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