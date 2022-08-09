【升學出路】DSE失利轉讀加國網上中學課程　 男生獲港大等多間大學取錄

▲ Michael在3月時便得到英國、加拿大和香港大學的取錄通知。

大學聯招結果明天（10日）公布，將決定同學能否入讀心儀學系。現於香港大學就讀計算機科學的Michael Cho，高中時因在傳統中學成績未如理想，轉而在港選修加拿大的網上中學課程，其後藉網上學校成績獲多間本地及海外大學取錄，對嚮往海外教育或不適合DSE模式的港生，可說是另一升學出路。

Michael小學時在父母指導下學業不俗，順利入讀Band1中學，但升中後成績逐漸落後，在面對留級壓力下決定轉讀Band2中學，到中五為DSE作準備，更感到力不從心，曾被學校評估成績未合資格報讀大學甚至高級文憑。

Michael其後在朋友介紹下認識加拿大安省網上中學（Ontario eSchool），先由一、兩科慢慢接觸。他稱，OeS有70多個科目選擇，可按自己的意願選修，也藉此發掘到自己對電腦的興趣，加上成績愈來愈好，因而決定放棄香港中學課程，全力在OeS上課，在毋須面對公開試下，以OeS學校日常功課和校內考試成績，獲多間大學取錄，最終透過NON-JUPAS選擇入讀心儀的港大計算機科學（Computer Science AI）。

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可選雙軌並行

Michael不諱言，自知由傳統中學經DSE升讀大學的機會渺茫。「當時媽媽朋友的兒子成功經OeS升讀多倫多大學，所以自己也決定一試。OeS的升學顧問會根據學生個別的能力、成績和目標制訂升學計劃，讓學生知道要如何學習才可以追回進度。」Michael努力追趕成績，最後平均分考獲90分。他認同OeS的學習環境和教學方式較適合自己。

傳統中學學習氣氛不足，加上老師只會要求做大量功課和不斷操練試題，自己較偏好小班和互動教學，不用再以死記硬背的方式學習，大大增加學習興趣；而課堂上同學可互相討論，老師亦會給予學生很多的回饋，提升學習效率。

在疫情期間，Michael最初上午透過Zoom完成傳統學校課程，下午開始處理OeS的功課，晚上再修讀OeS的課程。初時雙軌並行，Michael只在OeS修讀兩個學科，每堂兩小時，不算吃力。兩個月後，Michael認同OeS的學習模式較適合自己，毅然決定離開傳統中學。在OeS全力學習時，他早上會先計劃好當天要完成的功課，下午時間處理功課和預習課題，晚上時段則集中上課，每星期約上兩至三堂。

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他認為，網上學校較適合對學習有熱誠、有自律性，但又沒有明確學習計劃的學生，就像當初自己想要重拾學習，卻不知道如果計劃。「因為學生有不同的學習風格和節奏，傳統中學老師要按教程行事，未必能照顧個別學生的需要，但OeS的老師會關心學生的學習進度和心理狀況，讓學生自行按節奏調整進度，學生能具備自律性，懂得時間管理，更可事半功倍。」

Michael續稱，完成作業後，可通過系統提交，老師會在3天內給他們評分，並提供建設性的意見，更可於綫上即時互動。而學生每周與英語老師一對一練習，能激勵和吸引學生學習英語。

提早申請大學

就讀OeS並非代表學生不用努力也能得到大學取錄，Michael坦言，入讀OeS的初衷是希望透過自己的努力入讀大學。OeS的學生無須公開考試，學生以70%作業成績+30%期末考試成績，便能直接申請全球大學。部分同學會選擇繼續現時修讀的中學課程，備考DSE，為學生提供了另一條升讀大學的途徑。

▲ OeS令身處任何地方的學生，都有機會接受加拿大教育。本港學生一同舉行畢業禮。(受訪者提供)

他不諱言，OeS的學習模式較彈性，若自律性較低的學生可能未必做到自主學習。相反，傳統學校有既定的制度，由老師帶領學生學習，學生可以跟隨老師的計劃。

相比傳統中學，網上中學的學生未能體驗校園生活，錯過與同學們面對面交流的機會。不過OeS除了提供1對1的課堂，亦有2至6人等的小班教學，課堂中有小組討論的環節，可以訓練學生群體相處的技巧。

OeS跟隨加拿大安省高中畢業文憑 Ontario Secondary School Diploma（OSSD）的課程體系，申請大學的時間比DSE學生更早。Michael於去年11月遞交大學申請，2至3月已陸續收到來自香港、英國及加拿大大學等的取錄通知。

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記者：李越樺