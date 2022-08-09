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【女性健康】38歲女子患上乳癌二期　無家族病史但愛吃水果養生

健康 12:44 2022/08/09

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人人都覺得水果是有益健康食品，但台灣有醫生便指曾有一名無家族病史的38歲女病患確診乳癌第二期，她儘管曾生育，但身材標準，工作亦非處於高風險放射線環境，因此醫生估計與病患的飲食習慣有關，追根究柢原來是她很愛吃「水果」養生。醫生提醒，曾經有研究指出，喜歡吃碳水化合物的人，發生乳癌的機率高於一般人67%，而某些種類的水果是含很高的碳水化合物。

最新影片:

台灣外科醫師陳榮堅在個人部落格分享，該名女病患自己摸到乳房硬塊，到院檢查時已確診第二期乳癌，但詭異的是她所有危險因子通通都沒有，詢問後才得知，她愛攝取大量高碳水化合物的水果。陳榮堅指不少人認為吃起來有甜味的食物才屬於碳水化合物，事實上米飯、麵等精緻澱粉，甚至某些種類的水果都含有很高的碳水化合物。

陳榮堅表示，有越來越多研究顯示，當碳水化合物（醣類）過量攝取時，會在身體各部位產生厲害的發炎反應，也會增加罹患乳癌、胰臟癌、大腸癌的機率。

「癌症都是由自己的細胞長出來的！」陳榮堅提醒，細胞再生時必須給予它一個健全的環境與原料，一旦攝取過多碳水化合物引發全身發炎反應，加上蛋白質又吃得太少，飲食失衡會造成新長出來的細胞失衡，「長出怪異的細胞，也就是癌症。」

乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

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乳癌成因

乳癌成因是甚麼？香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，壓力大是引致乳癌的因素之一，疫情下不少人壓力大增，有可能增加患病或復發機會。根據癌症上資源中心的資料，女性罹患乳癌的風險因素大多與生活方式有關，包括：

  • 缺乏體能活動
  • 飲酒
  • 更年期後肥胖
  • 年齡增長
  • 從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳
  • 較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經
  • 曾患乳癌或卵巢癌
  • 曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌
  • 正接受荷爾蒙補充治療
  • 正服用混合性避孕丸

易誘發乳癌食物+防癌食物

註冊中醫師何慧欣曾在其facebook專頁撰文，分享7種含有雌激素的食物，建議子宮肌瘤及乳腺增生患者應盡量少吃：

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緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

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責任編輯：羅嘉欣

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