【英國王室】7歲夏洛特公主成全球最富有小孩　料繼承戴安娜王冠淨資產達340億　

▲ 夏洛特公主淨資產估計達340億，成為全球最富有小孩。

現年7歲的夏洛特公主既是英國王室第四順位繼承人，也成為全球最富有小孩，估計她的淨資產達36億英鎊（約342億港元），比哥哥喬治王子還要多。有消息指，夏洛特公主將繼承王室珠寶，以及嫲嫲戴安娜王妃的王冠，全部都價值不菲。

威廉王子與夫人凱特育有3名孩子，分別是9歲喬治王子（Prince George）、7歲夏洛特公主（Princess Charlotte）及4歲路易王子（Prince Louis）。綜合外國傳媒報道，據王室專家稱，只有一名孫女繼承戴安娜王妃遺留下來的珍貴珠寶，而這一人很可能就是夏洛特公主。

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繼承戴安娜家傳之寶

近日有指夏洛特公主將繼承戴安娜王妃擁有的家傳之寶，包括史賓沙王冠（Spencer Tiara），這是戴安娜王妃於1981年7月29日，與查理斯王子結婚當天所佩戴的王冠。在大婚前，這頂王冠已在戴安娜王妃的娘家史賓沙家族傳承了近一個世紀，戴安娜王妃的兩名姊姊Sarah McCorquodale和Jane Fellowes都曾在婚禮上佩戴。

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雖然威廉王子的弟弟哈里與夫人梅根亦育有一女莉莉貝特（Lilibet），但她並非戴安娜王妃的長孫女，因此不會繼承史賓沙王冠。夏洛特公主除了有望繼承價值約1,850萬美元（約1.4億港元）的史賓沙王冠外，預料將繼承英女王祖母瑪麗王后的遺物弗拉迪米爾王冠。

此外，有王室評論員稱，夏洛特公主長大後將擁有王室珠寶的優先挑選權。她的父親威廉王子是王室第二順位繼承人，而夏洛特公主是他唯一的女兒，因此順理成章獲優先挑選權。

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居全球最富有未成年人榜首

早前英國汽車玩具公司Electric Rides on Cars公布「全球最富有的未成年人2021」榜單，夏洛特公主以50億美元（約390億港元）巨額淨資產位居榜首，遠超過哥哥喬治王子的30億美元（約234億港元）。

理由是夏洛特公主能有效實現其母親的「Kate Middleton effect」，因為凱特王妃所選的服裝品牌高雅又不奢華，往往能在民間掀起熱潮。而夏洛特公主每次出行的衣裙也會在家長之間引發跟風熱潮，相信王室成員的時尚選擇對趨勢有巨大影響。

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責任編輯︰王明芳