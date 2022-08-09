Now TV x Snapask初中暑期課程　陪仔女備戰新學年！

疫情影響不少家長部署，令原本要在7至8月進行的暑期活動及學習班打亂陣腳，現在剩下不足一個月時間，家長既想陪仔女周圍玩，但又想他們可以追上學習進度，為升中的新學年做好準備。家長們，適應改變是常識吧！自從疫情開始，很多事情都突破常規，學習不再局限於課室，學生看電視也能補習，亦可以輕鬆建立自主學習方案。



小朋友學習要有重點，家長為子女選擇學習平台一樣着眼重點，Now TV推出的Snapask初中自選服務，設有為小六升初中學生提供的初中中、英文暑期銜接課程，另有升中二、三、四的數學暑期銜接課程，月費一律低至每月$88#，涵蓋影片教學節目、電子筆記及線上問功課服務。



重點1：「神隊友」五星級導師助陣 課堂影片隨時隨地重溫



想子女做足準備適應升中的新學年，一於跟隨5星級中英數名師學習吧！Now TV x Snapask初中自選服務的5**導師各具實力，大多畢業或就讀於本地知名大學，部分更擁有逾10年補習班教學經驗，擅於教授初中中、英、數學科，課程內容規劃亦緊貼普遍日校教學進度。一系列初中教學節目配合課堂及課後練習，幫助學生打穩基礎，加深對不同課題的理解能力，教學節目可以在Now TV電視頻道、Now TV網頁或「Now隨身睇」App^供24小時無限重溫。一機三睇，大大方便家長及子女因應時間表或行程所需，自由調節學習進度，讓孩子建立一個屬於自己的學習和溫習時間。

▲ Now TV x Snapask初中自選服務的5**導師各具實力，同時提供全天候24小時「一機三睇」服務，更可隨時重溫節目影片，自主學習無難度！

重點2：電子筆記「神助攻」 線上問功課解決學習疑難



新學年想子女加強學習的主動性，方法就是活用電子筆記、線上問功課服務，以及重溫課堂影片，令記憶猶新之餘，更有助子女課後得到「神助攻」，有適當支援隨時解決學習疑難。電子筆記每星期更新一次，一般可於課堂上架後90日內隨時以Now ID登入Snapask流動應用程式獲取，或可於官方網頁下載。而線上問功課服務（發問裝）則可以Now ID登入Snapask流動應用程式或官方網頁，全天候24小時均可於線上進行一對一問答功課。



重點3：獨學不如共學 增「一齊睇*」功能加強互動



跟隨父母、導師學習固然能全面提升學習效率，然而與同輩一起看教學節目，亦能提高學習動機及提升互動氣氛！有見及此，Now TV x Snapask初中自選服務增設「一齊睇*」功能，可以讓子女與同樣申請了Snapask自選服務的朋友一同收看一系列初中中、英、數教學節目。只要在課堂節目播放時選取「一齊睇*」功能，再按「＋」邀請朋友加入，就可以即席一起討論及溫習，加深共學記憶及體驗！

▲ 在課堂節目播放時選取「一齊睇*」功能，再按「＋」邀請朋友加入，就可以即席一起討論及溫習，加深共學記憶及體驗。

詳情：https://bit.ly/3JliO8c



#只適用於Now TV客戶訂購Snapask自選服務中的任何以下組合或精選（12個月承諾期）：初中中文組合、初中英文組合、中一數學組合、中二數學組合、中三數學組合、或Snapask精選（包括初中中文組合、初中英文組合及中一數學組合或中二數學組合或中三數學組合）（每一個為一個「Snapask 組合」）。非Now TV現有客戶須申請指定Now TV服務計劃（24個月承諾期），方可訂購Snapask自選服務。 每個Snapask組合包括每月4堂新課堂影片、該新課堂影片之電子筆記及一個發問裝（「發問裝」）；客戶可使用發問裝以提交限定題數的問題（「題數」）。客戶必須使用其Now ID登入snapask流動應用程式或Snapask官方網頁下載電子筆記及登入發問裝。電子筆記必須於新課堂影片上架Snapask自選服務後90日內下載，愈期後電子筆記將被移除。題數將於1個工作天內存入客戶的Now TV帳戶，及可於之後的 12 個月內於其Snapask組合的新訂購中使用。所有 Snapask組合（包括電子筆記及課堂影片）、發問裝、Snapask應用程式及Snapask 官方網站中之內容或登入前述此等媒介獲取之內容均由知之有限公司提供。電訊盈科媒體有限公司及其關聯公司不會對因為或有關任何該等內容及/或使用或登入（或不能使用或登入）Snapask組合、電子筆記、課堂影片、發問裝、Snapask應用程式及Snapask官方網站而產生的任何索賠、損失或損害承擔責任；暑期課程之課堂影片由2022年7月15日至9月2日，新課堂影片每星期上架一次。如有任何爭議，電訊盈科媒體有限公司擁有最終決定權。

^一部Now TV解碼器可以同時於已接駁該解碼器的電視及兩個「Now隨身睇」流動應用程式或網頁版觀看已購買指定的Now TV服務。須受有關條款及細則約束。

*「一齊睇」功能適用於Now TV客戶成功申請Snapask初中自選服務的指定組合或Snapask 精選 - 中英數組合及只適用於Now Player。



（特約）