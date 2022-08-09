【婆媳關係】媽媽突然腦中風離世　出嫁女奔喪被奶奶提無情要求

▲ 奶奶說話直接，令新抱難受，有網民大呻無情奶奶向她提出冷血要求。

婆媳同住下，往往關係特別緊張，容易發生婆媳糾紛，一旦遇著冷血奶奶，說話直接不好聽，並無情對待病危媽媽，真的氣難下！有新抱在社交平台發帖，透露自己的媽媽突然腦中風離世，她打算與丈夫奔喪，奶奶竟然向她們提出無情要求！

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該名新抱在Facebook「靠北婆婆2.0」上發文，透露媽媽突然腦中風住進加護病房，眼睛能睜開，意識清楚，但已經沒有辦法表達，只能默默流淚。她把媽媽的病況告知奶奶，奶奶卻拋下一句「那可能不行了！」媽媽住院14天後不幸離世，

當天我跟老公立刻趕回去處理，回家後，妳又跟我說孩子還小不要讓他們去！（最小都小五了），我不懂為什麼孩子不能去拜自己的外婆？那以後妳走了也不用拜嗎？

奶奶除了著他們不要讓孫子拜外婆外，媽媽火化時，更要求他們不要看媽媽的最後一面，令她怒氣衝天！

甚至說要火化的那天，要我跟我老公不要再看我媽媽！已經是最後一面，我們為什麼不能看她？真的覺得妳是有病

發文一貼，即引起網民熱議，不少網民都建議樓主要跟奶奶的說話去做，當奶奶離世後都不用去拜她，「直接回她：妳以後的心願，我跟老公會幫你達成」、「婆婆在交待他的遺願啦！不要過多的醫療，孫輩的不用拜，火化前不用看！（要記好）」、「希望妳婆婆不在了的時候，她家人都不用看她~（包括妳老公）」，「同理心，她怎麼對妳，妳就怎麼對她」。

不過也有一網民指，她的奶奶說話直，所以直覺反應判斷狀況不樂觀、意思是提醒妳們要有心裡準備…至於後事或火化一事，傳統老人家很怕孩子會「沖煞」、和妳們年輕人不同，她們在充滿禁忌的年代中聽聞太多類似經驗，所以直言不諱講出傳統的憂慮，但是，她並沒有真的阻止妳們去吧，純粹是世代差異，價值觀不同……俗話叫「見古」。

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責任編輯︰王明芳