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【眼睛健康】40歲打工仔眼睛突失焦　求醫揭「眼睛初老」症狀【附護眼貼士】

健康 12:51 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

40歲打工仔眼睛突失焦，求醫揭「眼睛初老」症狀。

都市人機不離手，長時間看著電腦、手機屏幕，有機會對視力造成影響。台灣一名40歲男士早前上班時突然看不清電腦屏幕，求醫檢查後發現是「眼睛初老」現象。

台灣眼科醫生林怡汝在節目《健康好生活》中分享病例，指一名40歲的上班族，工作期間突然看不清電腦屏幕，之後看電腦時也一直無法對焦，懷疑自己有白內障、乾眼症等問題，遂前往醫院求診。

經檢查後，發現患者視力為1.0，屬正常水平，進行驗光後發現近視僅50度。林怡汝詢問患者看遠處、開車時會否有類似症狀，患者表示只有看電腦、手機的距離會出現無法對焦、模糊的情況。

林怡汝判斷此為眼睛初老症狀，遂處方藥水，並讓患者熱敷以舒緩不適，雖然症狀稍微緩解，但仍無法像以前一樣快速對焦。林怡汝表示：

很多人以為老花眼是慢慢來，其實老花是像下樓梯一樣，突然有一天就下去了。

她亦分享了4招護眼貼士：

1. 燈光要充足、減輕閱讀眼睛疲累感

  • 在燈光明亮的環境下，睫狀肌會自動收縮瞳孔，幫助對焦，減輕眼睛的疲勞感。

2. 避免電子產品屏幕發出的光線比周圍還要亮

  • 使用電子產品時，背景光源與電子產品光度應保持一致。

3. 用眼30分鐘，便要休息5至10分鐘

4. 熱敷

  • 熱敷眼睛前先摘除隱形眼鏡及卸妝
  • 使用熱敷輔助品，熱毛巾、眼罩皆可，但以乾式恆溫的產品為佳
  • 溫度應控制在40至50°C左右，每天敷1至2次，每次控制在10分鐘以內
  • 眼睛發炎期間不宜熱敷

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責任編輯：羅嘉欣

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