【爸爸悲哀】港爸拒買手機帶飯返工入院縫針　女兒嫌棄父親搵錢少︰真係好無用

▲ 港爸拒買手機帶飯返工，小學生女兒竟嫌棄父親搵錢少沒用。

小朋友容易受朋輩影響，有名港媽指女兒突然嫌棄爸爸沒用，爸爸只是生病留醫院沒工作、不買新電話予她、帶飯返工等，女兒就推測爸爸少工作賺錢少，更當面說出「爸爸你咁冇用㗎」。媽媽後來發現女兒原來受朋友仔影響，而朋友是吸收了其媽媽的負能量。

女兒嫌棄爸爸沒用

上周二（2日）有位化名「同學媽咪」的港媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享，題為「爸爸你咁冇用㗎」。事主指出老公整傷手去醫院縫十多針，放了幾日病假，女兒竟然沒關心爸爸，更隨口說了句傷透爸爸心的話，「爸爸你咁冇用㗎」。那時正值考試前夕，媽媽曾斥責女兒發夢不溫書，爸爸覺得可能是女兒有壓力鬧情緒而說出無心話。

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直到近日，女兒要求爸爸買新手機給她，原因說是同學都是用新手機，有自己的電話號碼可玩遊戲、傾偈。事主未有在內文直接提及女兒多少歲，但憑描述估計是小學生，她跟丈夫商討不買新手機予女兒，認為沒需要，而且家中已有新iPad、舊手機、電腦。

我同爸爸都覺得幾歲人仔唔需要用到手機，佢又唔需要自己放學返屋企，又唔需要自己出去補習買嘢，更加冇可能自己去街，我真係諗唔到理由要出一個手機號碼俾佢。

殊不知，女兒未能有新手機而發脾氣，再次嫌棄爸爸：「搵呢個爸爸真係好冇用，少少錢都出唔起。」

誤解爸爸為慳錢帶飯返工

加上，又有一次女兒問媽媽每日幫爸爸整飯盒，讓他返工帶飯是否因為爸爸沒錢，媽媽有解釋只是爸爸對花生敏感，食東西要盡量小心。可是，女兒不聽解釋，依然是覺得因為爸爸沒錢沒用。

以上種種令媽媽不明白何以女兒會變成如此，「幾歲人仔下下講錢」，她平心靜氣向女兒了解，經細問下，發現女兒受好朋友影響。其朋友仔分享爸爸搵不到錢給媽咪，媽咪亦覺得爸爸沒用，少家用兼早出晚歸，媽媽所說的話深深影響了小朋友，而小朋友亦影響身邊的朋友。

放負媽媽埋怨不可做闊太

事主知道後感心寒、驚訝及傷心，不明幾歲人仔會因為朋友仔講幾句變得冷漠。由於女兒朋友仔的爸媽是事主的舊同事，事主關心一下她。

言談之間佢承認因為老公搵錢少，令佢唔似其他媽媽一樣可以做闊太咁生活，亦承認因為老公經常做嘢而忽略咗佢哋。

事主提及女兒也因而受影響，該放負媽媽竟然不明白嚴重性，更說「咁幾好啊」、「你都唔使咁委屈」等。放負媽媽將女兒視作籌碼，有個女在手，男家不敢出聲，她介意老公給多少家用，自得其樂般「有錢咪煮多個菜，冇錢就最好屋企都唔好返」。

直到今日，放負媽媽繼續在同學媽媽谷大呻，其女兒繼續跟朋友仔分享「媽媽偉論」。為免再影響女兒的思想，事主決定不跟那兩母女接觸，避之則吉，為女兒轉校，「真心唔希望小朋友喺一個畸形嘅思想上成長」。

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳