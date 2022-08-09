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【六合彩】暑期金多寶今攪珠頭獎料達5000萬元　5個「冧把」最常出現？

社會 12:41 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

香港賽馬會上周宣布，本年度六合彩暑期金多寶攪珠將於今日（9日）舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

馬會指，暑期金多寶自推出以來共舉行過19次，在歷年的暑期金多寶攪珠中，「10」號被攪出次數最多，共攪出過7次；「3」號及「47」號則被攪出過6次；「6」號及「41」號也分別出現過5次。

顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

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責任編輯：余思嵐

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