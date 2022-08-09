【2022暑假】東涌世茂喜來登酒店暑期親子住宿　意大利Venchi大師班體驗朱古力

▲ Venchi亦將首次推出朱古力大師班體驗，並於8月份以先到先得方式，為入住客人提供朱古力製作通行證，體驗一小時以傳統工藝匠心製作巧手朱古力的體驗。

迷你暑假啟動，又是一家大細去玩Staycation日子。香港東涌世茂喜來登酒店由即日起至9月30日，推出全新「夏日出走住宿計劃」，讓闔家展開盛夏旅程。



酒店邀得主打意大利雪糕Gelato的人氣雪糕店Venchi合作，為每位客人於抵達時送上幼滑透心涼的意大利雪糕，Venchi更特別為酒店調配「大嶼山蜂蜜」牛奶口味，在炎炎夏日為你降溫。

而Venchi亦將首次推出朱古力大師班體驗，並於8月份以先到先得方式，為入住客人提供朱古力製作通行證，體驗一小時以傳統工藝匠心製作巧手朱古力的體驗，並帶走屬於自己、口味獨一無二的意大利朱古力磚。

另外，客人只需於入住時下載全新「遊得分」應用程式，開啟出走旅程。神秘的戶外路線，將帶領客人環繞大嶼山多個著名景點，包括大澳、東涌和島上多個「秘景」。每到一個景點，使用應用程式Check-in打卡，完成指定任務和回答問題，均可賺取積分，並以累積分數兌換豐富獎品，包括餐飲禮券，更有機會贏取豪華住宿。

▲ 自助晚餐即開生蠔。(酒店提供)

想與孩子體驗更舒適的定向遊戲樂趣，只需成為萬豪旅享家會員，便可於酒店室內外多個Check Point，開展親子尋寶旅程。通過不同線索及提示，增加活動的樂趣，讓孩子憑實力賺取積分，換領屬於自己的禮物，包括精緻蛋糕、兒童用品或遠足套裝。

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住宿計劃包括入住豪華客房一晚連嶼坊雙人自助早餐、雙人自助晚餐，品嘗一系列海鮮美食包括龍蝦、法國即開生蠔、鮑魚及長腳蟹等美食。價錢$2,700起(另收取加一服務費)，預訂2535 0035或按此連結

記者：郭秀芳