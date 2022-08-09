【BORN PINK】BLACKPINK舉行世界巡迴演唱會　明年1月來港演出

今年出道迎來6周年的韓國人氣女團BLACKPINK，在上周發布全新專輯《BORN PINK》後，並釋出最新單曲《Pink Venom》的發行日期。

之後再有驚喜，最新公宣世界巡迴演唱會《BORN PINK》場次時間，YG事務所指今次巡唱是歷來最大規模。

明年1月來港

演出將從10月15日於首爾揭序幕，之後BLACKPINK一眾成員Jennie、Lisa、Jisoo 和 Rosé將於10月25日往美國，當中包括到達拉斯、亞特蘭大、芝加哥及洛杉磯等地，在11月30日在前進英國倫敦展開歐洲多站巡迴演出。

而最引香港樂迷關注的是，歐洲巡迴後，BLACKPINK展亞洲巡迴演出，當中包括香港，將於明年1月13及14月來港演出，之後往沙特阿拉伯、阿聯酋、馬來西亞、印尼、台灣、菲律賓、新加坡等地，然後到6月往澳洲及紐西蘭演出。

今次是繼韓團Super Junior宣布將來港開騷後，再有韓團到來演出，同時亦是BLACK PINK繼2019年1月後，相隔4年再來香港開演唱會，不少粉絲已表示擔心搶不到門票。