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【白色強人II】劉溫馨為演好角色苦練廣東話　張曦雯陳豪自度對白添甜蜜感

娛樂 13:30 2022/08/09

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劇集《白色強人II》近日熱播中，昨晚（8月8日）播映的一集，劇中反派Martin（張達倫飾）及張庭（劉溫馨飾）更希望手術失敗作為打擊YT（郭晉安飾）的籌碼。

另一邊廂，由於葉晴（胡定欣飾）的成立藥物研究中心草案摧毁性甚高、兼對YT的全面開放藥物名冊草案有重大威脅，深愛YT的Yan（張曦雯飾）遂決定出手幫男友，更拉攏舊愛Vincent（陳豪飾）一起遊說聯網總監支持YT。

由於Yan及Vincent人設均相當討好，昨晚二人齊齊晒冷自然是焦點場面，Vincent在談判場口再次展現驚人智慧，「以退為進」再配以「我戥你哋驚咋」成功拋窒現場一眾聯網總監，令Yan另眼相看。

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談判場面自然緊張，但無論是前面的阿Yan以「一餐飯」利誘Vincent落水事件，還是阿Yan之後賴皮不願認帳，Yan與Vincent的互動均惹笑輕鬆又好睇。

對此張曦雯Kelly透露與陳豪不少互動對白，是二人對戲時設計及創作的，Kelly說：「我哋私下互動都似文信同Yan，陳豪好開得玩笑嘅。如果大家有留意，會見到我劇入面有時會拍吓佢、打吓佢，呢啲劇本冇嘅，係我哋自己玩出嚟嘅。」

見到唐明個手術有阻滯，劉溫馨即時興奮Mode打電話。

至於首演大奸角的劉溫馨，由於舉手投足及嘴臉均相當惹人討厭，角色手段亦是狠辣無情。

吸引網民關注的同時亦喜獲好評，更與Martin齊封兩大賤精：「劉溫馨真係好衰，原來佢可以扮到咁」、「見到嗰啲嘴臉，好想車佢兩巴」、「張庭見到手術冇失敗即刻變臉、同Martin一樣兩大賤精」、「溫馨不如以後剩係做賤女人角色，真係幾入型入格」、「點解劉溫馨把聲同以前好似唔同左咁嘅？」

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原來劉溫馨為了應付角色的超複雜對白，找來老師苦練廣東話。

溫馨表示：「今次對白有好多醫療改革等平時唔會講到嘅嘢，所以事前要狂練，喺屋企一路行一路練，練到唔使用個腦諗都可以噏得出為止，都有搵廣東話老師訓練啲咬字。」

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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