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【膽囊炎】張智霖病癒後首復工　與粉絲拍照互動賀51歲生日

娛樂 13:43 2022/08/09

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精神幾好！

近年主要在內地發展的張智霖（Chilam），早前原定於7月30日到杭州一間百貨公司出席活動，後來因身體不適而被逼失場，並送醫看急症，經診斷後證實為膽囊炎。

【膽囊炎】張智霖患膽囊炎緊急停工　膽囊炎多由結石阻塞造成食無定時屬高危

近年飽受膽囊炎困擾

Chilam當時亦即時停工休息，其工作室則發布帖文向品牌及外界答謝及向粉絲道歉。而向來愛錫Chilam的粉絲，更組成小隊到當地著名的靈隱寺上香祈福，相當有心。

據知Chilam近年一直飽受膽囊炎困擾，他接受媒體訪問時指自己一吃稍為肥膩的東西便會出事，故他決定要吃得清淡。

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復工與粉絲見面

休息不足10天的Chilam，昨日（8月8日）正式復工，現身杭州出席面膜活動，亦正是上次因病缺席的活動。病癒後首復工的Chilam，相中見他雖然消瘦了，但精神不錯，而他在現場亦十分落力指敷面膜後，令他狀態更好充滿能量。

另外，親民的Chilam又與大班粉絲拍照互動，親自舉機自拍，令在場粉絲十分高興。

至於本月21日便51歲生日的他，獲在場粉絲率先送上生日祝福，其粉絲團更在社交平台發起生日公益應援，希望響應偶像善心，為鄉村教育出一分力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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