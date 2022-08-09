【親密危機】男子每天勃起100次女友感困擾　泌尿醫生分析時間太長或致不舉

▲ 本港泌尿外科專科醫生黃國田表示，男士一旦勃起時間太長，長遠可致不舉。

伴侶之間親密接觸本無不妥，但英國有男子卻因每天可勃起50至100次，即使平常聊天或散步，身處任何地方都能起性慾，令他與女友感到十分困擾。本港泌尿外科專科醫生黃國田接受訪問時指，有關情況於香港十分罕見，又指正常性行為的過程，通常維持幾分鐘至幾十分鐘不等，一旦勃起的時間太長，長遠可致不舉。

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綜合外媒報道，39歲的Lucas Martins和31歲的女友Vikki Brown自2020年開始交往，兩人雖然感情非常好，但由於Martins不論何時何地，都能進入勃起的狀態，令兩人拍拖時常現尷尬情況。Martins坦言，當女友望著他或對他說話時，他已有很強的性慾，視女友為「女神」。拍拖期間，無論是去商店、餐廳或健身室，他也經常勃起。其女友Brown亦無奈指「他完全不用休息。」由於Martins的精力旺盛，令她做家務或空閒時間常被他打斷。

Martins曾因此事求醫，但醫生認為並非醫學問題，而是慾望強烈所致。Martins亦認為，自己持續勃起的狀態不會消退，因視女友為女神，自己「只想吃掉她。」

泌尿外科專科醫生黃國田接受TOPick訪問時指，此情況於香港甚罕見，病患如遇到類似情況，醫生除了望聞問切，還會進行檢查，如利用超聲波掃瞄觀察陰莖血液循環情況。一旦排除是生理及神經系統有異的情況，或會將病患轉介至精神科，接受心理治療。

勃起時間太長或致不舉

黃國田指正常男性即使勃起，過一段時間後，不論有否發洩、射精，陰莖充血情況會自然消散。但如一直維持勃起的狀態，很可能會對陰莖的血管和組織造成傷害。他指勃起時血液會進入陰莖海綿體，令靜脈受壓，血液不能回流。此時，陰莖血液循環情況會轉差，若長期維持勃起，或一日內勃起的時間太長，會影響血液帶氧氣給陰莖的軟組織。陰莖的軟組織若得不到正常的氧氣及葡萄糖的供應，部份軟組織會壞死，海綿體會纖維化、硬化，長遠會出現勃起功能障礙，即不舉。

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責任編輯：羅嘉欣