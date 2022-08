【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑

▲ 案件下午繼續再訊。

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭,夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪,案件今(9日)於高等法院續審。事主作供稱,案發晚上,女被告只圍上毛巾到女少主房間向她稱「Sir想要你」,並迫她到主人房。事主供稱男被告於床上吻她時,女被告則在旁觀,當事主求救時,兩被告則在嘲笑。



兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)。陳被控1項企圖強姦及1項強姦罪,控罪指他於2018年1月21日,在元朗洪水橋洪福邨一單位企圖強姦及強姦X。黎則被控1項協助和教唆強姦及非禮罪,控罪指她於同日同地非禮X,並協助和教唆陳暹德強姦X。

▲ 男被告陳暹德。(資料圖片)

事主X供稱,案發當晚男女被告分別下班回家後洗澡,之後兩人坐在沙發上,頭貼頭似在傾談重要事,由於兩人以廣東話傾談,故X並不明白內容。

X指當她哄女少主入睡後,再於主人房哄男少主入睡。X供稱,女被告其後要求她與夫婦一同睡覺,X拒絕,並返回女少主房間,透過手機應用程式發訊息與菲律賓家人傾談。X憶述,當時兩名被告均躺在床上,女被告曾掀起毛氈,X看見女被告沒有穿任何衣服。

及後女被告進入女少主房間,其身上只圍上毛巾,女被告向她表示「come come,Sir want you(來,Sir想要你)」,並迫X到主人房。X問及女被告要做甚麼工作時,女被告只重複說「Sir want you,pay money(Sir想要你,俾錢)」。X供稱,女被告其後用雙手拉她,由於女被告表現嬲怒,她唯有跟隨女被告到主人房。

X續指,女被告進入女少主房間前,曾發訊息給她,「Sir I like you.Do you like it sir?(Sir喜歡你,你喜歡Sir?)」。X理解是男僱主需要一些東西,而X本人是否都需要。

X續稱,當她進入主人房後站在嬰兒床旁邊,男被告赤裸身體隨即跳下床,抱起她及關門。X哭訴當時極力掙扎及要求離開,惟遭男被告拋在床上。X供稱曾向女被告求救,但女被告只看著她及說「Ok啦 Ok啦」,X向男被告表示「No sir」,對方回應「madam ok」。

X供稱,男被告其後吻她,脫去其衣服後吻她的胸部,並用手指非禮其下體。X稱曾向赤裸身體躺在床上的女被告求救,惟她只在旁觀看,X指當她求救時,兩名被告只在嘲笑。

聆訊下午續。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者:林育慧