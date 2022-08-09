【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑

▲ 案件下午繼續再訊。

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（9日）於高等法院續審。事主作供稱，案發晚上，女被告只圍上毛巾到女少主房間向她稱「Sir想要你」，並迫她到主人房。事主供稱男被告於床上吻她時，女被告則在旁觀，當事主求救時，兩被告則在嘲笑。



兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)。陳被控1項企圖強姦及1項強姦罪，控罪指他於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨一單位企圖強姦及強姦X。黎則被控1項協助和教唆強姦及非禮罪，控罪指她於同日同地非禮X，並協助和教唆陳暹德強姦X。

▲ 男被告陳暹德。（資料圖片）

事主X供稱，案發當晚男女被告分別下班回家後洗澡，之後兩人坐在沙發上，頭貼頭似在傾談重要事，由於兩人以廣東話傾談，故X並不明白內容。

X指當她哄女少主入睡後，再於主人房哄男少主入睡。X供稱，女被告其後要求她與夫婦一同睡覺，X拒絕，並返回女少主房間，透過手機應用程式發訊息與菲律賓家人傾談。X憶述，當時兩名被告均躺在床上，女被告曾掀起毛氈，X看見女被告沒有穿任何衣服。

及後女被告進入女少主房間，其身上只圍上毛巾，女被告向她表示「come come，Sir want you（來，Sir想要你）」，並迫X到主人房。X問及女被告要做甚麼工作時，女被告只重複說「Sir want you，pay money（Sir想要你，俾錢）」。X供稱，女被告其後用雙手拉她，由於女被告表現嬲怒，她唯有跟隨女被告到主人房。

X續指，女被告進入女少主房間前，曾發訊息給她，「Sir I like you.Do you like it sir?（Sir喜歡你，你喜歡Sir？）」。X理解是男僱主需要一些東西，而X本人是否都需要。

X續稱，當她進入主人房後站在嬰兒床旁邊，男被告赤裸身體隨即跳下床，抱起她及關門。X哭訴當時極力掙扎及要求離開，惟遭男被告拋在床上。X供稱曾向女被告求救，但女被告只看著她及說「Ok啦 Ok啦」，X向男被告表示「No sir」，對方回應「madam ok」。

X供稱，男被告其後吻她，脫去其衣服後吻她的胸部，並用手指非禮其下體。X稱曾向赤裸身體躺在床上的女被告求救，惟她只在旁觀看，X指當她求救時，兩名被告只在嘲笑。

聆訊下午續。

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記者：林育慧