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【網絡熱話】3名救護員全身濕透仍為病人擔遮獲讚專業　消防處：守護市民一直都是救護員使命

社會 13:40 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(香港突發事故報料區FB)

本港天氣轉差，有網民拍攝到救護員在大雨下全身濕透，仍撐着雨傘為病人遮擋風雨，不少網民大讚香港消防員及救護員很專業。消防處在社交平台回應事件，指感謝近日網上稱讚救護員為病人遮風擋雨，這些本來就是份內事，救護車除了有專業裝備及藥物，還有守護市民的心、守護市民一直都是救護員的使命。

有網民上周六（6日）社交平台「香港突發事故報料區」群組上載影片，片段中可見當時救護員遇上滂沱大雨，但救護員即使全身濕透，仍撐起一把雨傘為病人遮雨，合力護送病人上車。不少網民都大讚救護員敬業、感謝消防員和救護員。

向醫護消防人員致敬

專業救護員!尊重

值得尊敬，救護員呢幾年真係好辛苦

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記者：余思嵐

 

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