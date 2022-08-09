【高效學習】小學英文「肥佬」遇良師開竅考第一　靚女英語老師教一招提升默書分數

▲ 林盛斌分享聘請了英文老師Leona上門教仔女發音，大讚教得好及用心。

林盛斌（Bob）日前在社交平台稱聘請了英文老師Leona教導子女發音，大讚老師靚女又教得好，子女的英文發音大有進步。Leona接受TOPick訪問分享更多學習心得，坦言自己小學時英文成績不合格，後來受到良師啟發，成績突飛猛進變考第一，令她渴望成為老師去輔助其他小朋友。

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受良師啟發 愛讀英文文章

「我是100%純正香港人！」外表似混血兒的Leona是土生土長香港人，父母都是港人，小學就讀一所口碑一般的本地學校。雖然她從小覺得自己在英文方面有少許天分，但她不懂如何有效學習，導致小一至小三時年年英文不合格，「60分合格我只有40至50分，成績好差。」

到升小四，媽媽為她聘請了英文補習老師，幫助她吸收內容，對英文科徹底開竅。她又愛上讀英文文章、讀句子，自此她的成績突飛猛進，小四至小六的英文成績更考獲全班第一和取得獎項。

▲ 外表似混血兒的Leona是土生土長的香港人。（受訪者提供相片）

升上中學後，Leona仍不是喜歡讀書之人，比較懶惰，成績不太突出，惟獨對英文充滿濃厚興趣，「英文科在沒有溫習之下，衰極有個譜。我記得中學老師讚過我英文有天分，讀得幾好聽。」

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大學讀翻譯 沉浸英語語境

幸而她順利升上大學，主修翻譯及傳繹（Translation and Intepretation），讓她在英語語境中接觸更多英文，畢業後從事教師工作。她認為要英文講得好，有良好的英語語境很重要。

我曾在國際學校任教，在中學也做過助教，我的生活環境都變成英文為主，講得多英文，久而久之就講得好，現在我想把所學到的去教導小朋友。

自己在學英文上曾感不知所措，如今成為一名英文補習老師的她，認為先學習Phonics拼音打好基礎很重要，學生認字會識讀，默書聽到生字都能拼得出。

如果你想讀一個字，但你沒有拼音的基本功，你會好易讀錯；學習拼音之後，即使你見到生字都能自然讀出，所以對認字方面、默書、做閱讀理解和寫作等方面有很大幫助。

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為本地英文老師平反

Leona希望藉是次訪問為本地老師發聲，因為很多家長為小朋友報讀英語課程或尋找老師時，只追求外籍白人老師，認為他們教英文最好，發音最正宗，忽略了老師其他方面。

從我教學上得到的經驗所知，其實很多本地老師都教得很好，很盡責和用心教導小朋友，但我聽過很多家長說，因為老師不是「鬼佬」、「鬼婆」而決定不報讀課程。家長不應根據外表而決定是否跟這位老師學習，應了解老師的教學質素與付出的心機去作決定。

Bob讚Leona教仔女英文發音有功，詳見【上一頁】

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記者︰林綺玲