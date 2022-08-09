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【室內BBQ】家中用炭+折曡式燒烤架BBQ　網民憂室內燒炭一氧化碳中毒

休閒消費 19:01 2022/08/09

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有網民分享在家中BBQ之事。

「燒野食」通常在郊外燒烤區、天台等進行，近日卻有網民分享在家中「燒野食」！在室內用上燒烤炭「BBQ」，嘆炭燒美食，十分奇趣，不少網民都擔心其安全問題，認為容易發生意外，大家還是要在室外小心使用！

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有網民近日於Facebook群組「淘寶開心share」分享家中燒烤，該名網民於淘寶購買了便攜折叠式的燒烤架，並加入燒烤炭，放上腸仔、牛肉等在家中的廚房「燒野食」，不用在郊外燒烤區及天台地方，都可以「BBQ」。

不過，樓主指大家不宜在廚房無抽氣及窗戶的情況下使用。

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帖文一出，不少網民都感到很「奇趣」，不過亦有網民覺得「唔好食咁多，一年一兩次好。」

但亦有網民認為「室內燒炭」很危險，「我究竟睇左啲咩」、「響屋企裡面玩燒炭！係咪刺激左少少？」，建議可以用光波爐或氣炸鍋代替，以免發生意外。

其實在密閉空間內燃燒木炭，燃燒過程會消耗密室內的氧氣，令其結合成一氧化碳，如在室內地方「燒炭」會容易中一氧化碳毒、缺氧致死。所以大家在使用家電物品時，都要小心地方是否合適，以免發生意外。

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責任編緝：蕭雅文

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