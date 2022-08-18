【大叔老師】南亞裔學生穿皮鞋跑步肯跑就教 「愛民大叔」老師：教學生如炆牛腩

▲ Roger以炆牛腩方式教學生。

這位自稱「愛民大叔」的體育老師，以烹調方法去調教南亞裔學生，無論上課還是訓練長跑隊成員，都要好像「炆牛腩」般耐心對待學生。

Roger由任教津貼學校，轉往以南亞裔學生為主的學校，冀能透過「炆牛腩」的教導方式去栽培弱勢學生，他認為無論如何普通的材料，只要有廚師細心的烹煮，也能成為美饌。

學生送的糖果很甜

Roger在津貼學校任職體育老師，10年前轉到地利亞修女紀念學校(百老匯)，學生以尼泊爾、菲律賓、巴基斯坦，和印度裔為主。Roger指出，執教南亞裔學生有別於在津校教導本地學生，前者基於其文化和民族的特性，做事很隨心且樂天，與他們熟絡之後便會顯得相當熱情，有時帶老師去食中東菜；家有喜慶事或過新年會送一些家鄉糖果給老師品嚐。

Roger笑說: 「那些糖果甜得很，香港人一般不會愛吃。」其實是糖果本身太多糖份，還是學生的心意叫Roger覺得特別甜，就只有他心裡甜苦自知。

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調教學生猶如炆牛腩

這十年的執教經驗當然是有甜也有苦。課餘時，Roger是學校長跑隊的導師，無論是上課還是訓練長跑隊成員，都需要採用不同於津校的教導方式，Roger形容是「炆牛腩」，既不能大火，且要花時間（耐心），必須要好像褓母般不斷提點他們。

Roger認為，無論如何普通的材料，只要廚師細心烹煮，也能成為一道出色的美饌。所以他著重發掘學生的長處，細心培育，好讓他們能夠發揮所長。

長跑隊成員穿皮鞋練跑

由於校園缺乏跑步場地，學生每周要到茘枝角公園練習2至3次，每次一小時。正因為他們的性格隨心，所以不時有團員沒有穿運動衫、跑鞋便走到運動場去參與訓練，Roger無奈地說:

仍會任由他們穿著恤衫和皮鞋去跑，因為他們能夠出席已經是難得了，所以不應禁止他們練跑。這個情況，運動場上的其他學校師生，一見穿皮鞋跑步的學生就知是我的學生，他們也都見慣不怪了。

不過，別以為他們似乎未有認真練跑，便以為他們的長跑成績差。Roger曾經帶他們到澳洲，以及參加香港渣打馬拉松等長跑比賽，也曾奪得香港中學界體育聯會越野跑比賽(第二組)全場總冠軍，因而下屆比賽可普級至第一組。

事實上，長跑隊成員對學校很有歸屬感，有舊生回來做助教，「這個很好，讓他們自已一代一代地傳承下去，老師只作為支援而已。」

▲ Roger冀能栽培弱勢學生。

▲ Roger在中學時養成了運動的習慣。

▲ 長跑隊曾奪得比賽奬項。

▲ Roger曾經帶長跑隊到澳洲參加比賽。

▲ Roger每天上學前都會游泳或跑步。

▲ Roger必須要好像褓母般對待學生。

▲ Roger會於假期帶兒子(右一)去踏單車。

▲ Roger參加街坊車神挑戰比賽，奪得愛民商場亞軍及全港總亞軍。

▲ 領展舉辦「街坊車神挑戰賽」。

清楚知道要學好中英文才能在港生活

雖然學生有不同國籍，家庭背景也很不同，但普遍會有一個共通點，來港時英語未必好，而且不諳中文，但他們清楚知道自已一定要學好中文和英文才能在香港生活，所以都會努力學習。

說到學生的家庭背景，他們來自的階層很廣泛，有些學生的家長是商會主席、建造業工人、電腦公司主席，和外賣速遞員等，而班上有一至兩名香港學生，大夥兒都不分種族、家庭背景，相處融洽。

至於Roger育有一名兒子，9月將會升讀小二，雖則為人師表，但Roger對兒子的學業不會很看重，反而希望兒子多多探索世界，所以假日會一起去遠足、踏單車，足跡涉及青山、八仙嶺、烏蛟騰等等，途中遇見野豬、蛇，兒子甚好奇，且享受行程。

老師陪著學生在運動場成長

選擇入讀教育學院成為體育科老師，不單是Roger的性格好動、喜愛與人相處，更因為在中學時期養成了運動的習慣。他就讀余振強紀念第二中學，校內運動風氣很旺盛，而且體育老師會與學生一起落場做運動，Roger形容感覺就好像陪著學生在運動場上成長，鮮有「放羊」叫學生自已在運動場活動。

即使是要準備考大學入學試，Roger仍維持每天運動，中六升中七的暑假每天練習游泳後到自修室溫習。現在的他仍會每天上學前游泳或跑步，Roger認為做運動的感覺好Pure，不論什麼界別、不同背景，大家一邊運動一邊傾談。

有新玩意踏單車周圍去

疫情期間，運動場和泳池都關閉，於是Roger改為踏單車周圍去，尤其喜愛在清早時份在公路踏單車，有時會帶兒子去大美督踏單車。有一次抱著志在參與的心態，隨意地參加了領展的街坊車神挑戰比賽，但成績比當時最佳紀錄者相差不遠，便萌起鬥心，有意挑戰之，於是加強練習，「下次參加時只要加快2秒便可以贏得一部單車，何樂而不為。」結果Roger奪得愛民商場亞軍及全港總亞軍，所以計劃再接再厲，帶同兒子一起參加第二次的街坊車神挑戰比賽。

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撰文︰殷鳳萍