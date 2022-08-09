【天價海鮮】荃灣街市驚現天價海黃花魚　一條售$6000專家拆解天價原因

▲ 有網民分享，在荃灣楊屋道街市發現有魚檔出售「天價魚」，一條標價高達6,000元。

消費券第二期周日（8月7日）起發放，各區出現購物潮，日用品及食物成為市民採購的一大目標。然而，最近有網民分享，在荃灣楊屋道街市發現有魚檔出售「天價魚」，一條標示為「本灣海黃花」的黃花魚，售價竟高達6,000元，引起網上議論紛紛外，有網民也不禁感嘆，即使用消費券也買不起。

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最近在Facebook群組「荃灣人」及「香港街市魚類海鮮研究社」，分別有網民分享「天價魚」的照片，指荃灣楊屋道街市有魚檔出售海黃花魚，一條標價6,000元。從照片可見，約有至少4至5條黃花魚被放在發泡膠箱中，並標上「本灣海黃花」作招徠。

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有網民直指海黃花魚售價「離地」，感嘆用消費券也買不到；也有網民分享，該魚檔在7月底時，曾將黃花魚標價為1萬元，表示現已降價至6,000元。點擊睇更多網民留言：

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究竟為何海黃花魚價格如此高昂？香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，本地黃花魚已絕跡多年，數量稀少亦相當貴。價格通常非香港市民能接受，因有養殖黃花魚發售，價格也很便宜。而圖中海黃花標價6,000元，亦確實偏貴。

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責任編輯：羅嘉欣