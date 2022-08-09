  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天價海鮮】荃灣街市驚現天價海黃花魚　一條售$6000專家拆解天價原因

健康 14:40 2022/08/09

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有網民分享，在荃灣楊屋道街市發現有魚檔出售「天價魚」，一條標價高達6,000元。

消費券第二期周日（8月7日）起發放，各區出現購物潮，日用品及食物成為市民採購的一大目標。然而，最近有網民分享，在荃灣楊屋道街市發現有魚檔出售「天價魚」，一條標示為「本灣海黃花」的黃花魚，售價竟高達6,000元，引起網上議論紛紛外，有網民也不禁感嘆，即使用消費券也買不起。

最新影片：

最近在Facebook群組「荃灣人」及「香港街市魚類海鮮研究社」，分別有網民分享「天價魚」的照片，指荃灣楊屋道街市有魚檔出售海黃花魚，一條標價6,000元。從照片可見，約有至少4至5條黃花魚被放在發泡膠箱中，並標上「本灣海黃花」作招徠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

有網民直指海黃花魚售價「離地」，感嘆用消費券也買不到；也有網民分享，該魚檔在7月底時，曾將黃花魚標價為1萬元，表示現已降價至6,000元。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

究竟為何海黃花魚價格如此高昂？香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，本地黃花魚已絕跡多年，數量稀少亦相當貴。價格通常非香港市民能接受，因有養殖黃花魚發售，價格也很便宜。而圖中海黃花標價6,000元，亦確實偏貴。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 Facebook群組 海鮮 李彩華 街市 荃灣

最高瀏覽

【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
16:04 2022/08/08
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
15:42 2022/08/08
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
22:24 2022/08/07
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資