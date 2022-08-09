  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低醣飲食】新書連續兩年登書展暢銷書榜首　陳倩揚40歲前重返校園自我增值

娛樂 15:04 2022/08/09

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

藝人陳倩揚於2020年1月建立「你得我得行動組bySkye」，於網上平台透過直播、煮食示範等積極推動以「減醣飲食法」達到她經常掛在咀邊的目標：開心食輕鬆減飽住瘦。至今群組人數逾15萬人，成功飽住健康落磅組員多不勝數，由被醫生勸諭要減磅的過胖青年，到年達70的銀髮一族皆受用。

倩揚經常強調，最希望大家多關注飲食健康，透過調整生活、飲食習慣，加上勤做運動，可減低患上都市病、各項慢性疾病的風險。

新手不敗食譜

倩揚上年出了第一本《健康輕鬆飽住瘦 低醣生活飲食提案》，反應熱烈，亦於數個書榜連續數月登上榜首及十大暢銷之列，再版加印多次。今年與營養師林思為合著並推出《低醣生活飲食提案2》，於2022年書展連續6天登上暢銷書榜首位。

倩揚非常珍惜能於書展為讀者簽書見面的機會，連續6天都有到場為組員或讀者簽名，期間收到數之不盡的鼓舞分享，大家開始懂得減肥不等於「無啖好食」、「食得少就落到磅」，愈來愈多人懂得選擇，食對的食物，明白到甚麼是可持續的落磅計劃，一樣可以食得開心飽住落磅，這是倩揚最喜見的，亦成為她繼續進步的動力。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

修讀媒體廣播與製作

明年迎接40歲的倩揚，終落實重返校園的計劃，目前已與家人抵達加拿大多倫多，修讀媒體廣播與製作，並有機會到相關傳媒機構實習。

近年活躍於網上平台的倩揚說：「一直希望可修讀媒體製作相關課程自我增值，亦有計劃課餘時間許可的話，兼修營養、健康飲食有關的課程，雙管齊下，學校放假我就會回港工作。」

最新影片推介：Ben Sir、孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
11:00 2020/08/06
【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
【潮媽瘦身】DJ朱薰跟陳倩揚「低醣飲食法」飽住瘦　潮媽半年減24磅公開每日餐單
14:36 2021/09/10
【潮媽瘦身】DJ朱薰跟陳倩揚「低醣飲食法」飽住瘦　潮媽半年減24磅公開每日餐單
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
13:44 2021/08/04
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
【靚媽食譜】陳倩揚一周買餸攻略宜多選耐放菜　3孩靚媽分享2款零失敗健康食譜
18:09 2022/02/18
【靚媽食譜】陳倩揚一周買餸攻略宜多選耐放菜　3孩靚媽分享2款零失敗健康食譜
【靚媽食譜】陳倩揚新手不敗健康食譜　自家製低糖低脂麵包布甸
16:31 2022/01/28
【靚媽食譜】陳倩揚新手不敗健康食譜　自家製低糖低脂麵包布甸
【減肥大作戰】3孩媽媽陳倩揚產後變肥　靠減醣飲食法減25磅不反彈【附餐單】
16:03 2020/01/16
【減肥大作戰】3孩媽媽陳倩揚產後變肥　靠減醣飲食法減25磅不反彈【附餐單】

你可能感興趣

【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
11:00 2020/08/06
【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
【潮媽瘦身】DJ朱薰跟陳倩揚「低醣飲食法」飽住瘦　潮媽半年減24磅公開每日餐單
14:36 2021/09/10
【潮媽瘦身】DJ朱薰跟陳倩揚「低醣飲食法」飽住瘦　潮媽半年減24磅公開每日餐單
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
13:44 2021/08/04
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
陳倩揚 書展 演員 減肥 食譜 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
16:04 2022/08/08
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
15:42 2022/08/08
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資
22:24 2022/08/07
【開心速遞】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資