【低醣飲食】新書連續兩年登書展暢銷書榜首　陳倩揚40歲前重返校園自我增值

藝人陳倩揚於2020年1月建立「你得我得行動組bySkye」，於網上平台透過直播、煮食示範等積極推動以「減醣飲食法」達到她經常掛在咀邊的目標：開心食輕鬆減飽住瘦。至今群組人數逾15萬人，成功飽住健康落磅組員多不勝數，由被醫生勸諭要減磅的過胖青年，到年達70的銀髮一族皆受用。

倩揚經常強調，最希望大家多關注飲食健康，透過調整生活、飲食習慣，加上勤做運動，可減低患上都市病、各項慢性疾病的風險。

新手不敗食譜

倩揚上年出了第一本《健康輕鬆飽住瘦 低醣生活飲食提案》，反應熱烈，亦於數個書榜連續數月登上榜首及十大暢銷之列，再版加印多次。今年與營養師林思為合著並推出《低醣生活飲食提案2》，於2022年書展連續6天登上暢銷書榜首位。

倩揚非常珍惜能於書展為讀者簽書見面的機會，連續6天都有到場為組員或讀者簽名，期間收到數之不盡的鼓舞分享，大家開始懂得減肥不等於「無啖好食」、「食得少就落到磅」，愈來愈多人懂得選擇，食對的食物，明白到甚麼是可持續的落磅計劃，一樣可以食得開心飽住落磅，這是倩揚最喜見的，亦成為她繼續進步的動力。

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修讀媒體廣播與製作

明年迎接40歲的倩揚，終落實重返校園的計劃，目前已與家人抵達加拿大多倫多，修讀媒體廣播與製作，並有機會到相關傳媒機構實習。

近年活躍於網上平台的倩揚說：「一直希望可修讀媒體製作相關課程自我增值，亦有計劃課餘時間許可的話，兼修營養、健康飲食有關的課程，雙管齊下，學校放假我就會回港工作。」

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