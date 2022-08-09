【高層變動】消息：陳東接掌警隊公共關係部　郭嘉銓調任總區指揮官

▲ 警務處助理處長(公共關係)郭嘉銓將調任總區指揮官。(資料圖片)

警隊高層人事變動，據悉原主管警察公共關係部的助理處長(公共關係)郭嘉銓將調任港島總區指揮官，由助理處長（保安）陳東接任公共關係部主管一職，2人已展開交接工作。

主理警隊傳訊的「警察公共關係科」早前升格成「公共關係部」(Public Relations Wing)。即將接任的陳東長年處理保安及反恐等工作，他1996年加入警隊，任職督察，在警隊服務期間曾駐守多個前線及總部單位，對保安及刑事情報工作擁有豐富經驗。陳東曾在2014至2016年期間借調保安局，2018年晉升為總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科，在2020年晉升為助理警務處長及主管保安部。

而郭嘉銓在1998年加入警隊，在2016年晉升為高級警司，任職機場警區指揮官，2年後擢升為總警司，先後任職人事部服務條件及紀律科和警察公共關係科，今年3月，晉升為警務處助理處長。

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記者：蘇文軒