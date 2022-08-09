【澳洲遇襲】前立法會議員許智峯在澳洲遭人淋水襲擊　已向當地警方報案

▲ 前立法會議員許智峯在澳洲遭人淋水襲擊，他指當地警方已與他聯絡。（資料圖片）

前立法會議員許智峯在澳洲遭人淋水。根據網上專頁「澳港聯」帖文指，當地時間周日（7日）下午，許智峯於悉尼一間餐廳，遭一名操廣東話的華裔男子襲擊，其間施襲男子更出言恐嚇，威脅許智峯的人身安全；許智峯指當地警方已與他聯絡。

「澳港聯」引述目擊者指，當時下午約3時半，許智峯與兩名友人在一間餐廳內飲下午茶，當時餐廳內坐滿食客，坐在許智峯側面背後的圓桌的男子突然企起身，將手上一杯水撥到許智峯身上，並大聲指罵許是「人渣」。

許智峯友人立即上前與該男子理論，餐廳內其他人亦出言喝止該名男子的欲進一步行動，該名男子繼續凶神惡剎出言恐嚇許智峰：「如果唔係咁多人喺度，我一早郁手打咗你喇！」目擊者指該名華裔男子操流利廣東話，年約五十餘歲，同行男女疑為其太太及兒子。

許智峯坐的一枱，枱面被男子所潑的水沾濕，而許的手機亦濕了一大片。許智峯勸止友人，避免有進一步衝突；但施襲男子未有罷休，繼續出言辱罵；許智峯與友人不作任何回應，該名男子倖倖然離去，留下疑為其太太及兒子在餐廳，他們要求餐廳將食物打包後離開。

豈料十數分鐘，該名施襲男子竟然折返，並出手搭許智峯膊頭，口出狂言：「下次再畀我見到你，就打鑊你！」許的友人立即撥開該名男子的手，並指斥他的行為已涉嫌犯上襲擊恐嚇等刑事罪行，施襲男子聽罷，邊指罵許智峯「人渣」邊離開。

許智峯今日（9日）在社交平台表示，作為政治人物，在公眾場合遇到政見不同的人大聲指罵，雖不常見，但過往總有遇到，亦盡量不糾纏回應，避免衝突升溫，希望盡量保護身邊的人。基於這原因，及現場沒人受傷，施襲者容貌亦已被拍下，故事發當刻並無即場報警。

他認為，事件有需要讓澳洲政府當局知悉，今早已經向悉尼當地的新州警方、澳洲聯邦警察、澳大利亞安全情報組織及澳洲國家安全部分別作出舉報，亦已將施襲者的相片、姓名及聯絡方法提供予以上政府部門，對方亦書面確認收到舉報，而當地警方已與他在電話上直接聯絡。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠