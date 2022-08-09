【非禮孫女】8旬保安涉非禮孫女受審　控方指父母得知事件反向被告下跪道歉

▲ 8旬保安涉非禮孫女受審，控方指父母得知反向被告下跪道歉。（資料圖片）

八旬保安涉於孫女4歲、9歲及10歲時，乘妻子外出後涉撫摸孫女下體及胸部等部位及舌吻她。被告否認3項猥褻侵犯罪，案件今（9日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告侵犯事主期間曾稱「錫你先咁做」，當事主向居於內地父母透露事件後，反遭祖母斥責，事主父母為讓事主續可留港讀書，遂下跪向被告道歉。事主供稱，她把事件告知父母後，祖母曾責罵她「唔要面」，「就算真係有做都唔要講出去」。



被告T.S.H. （80歲，保安），否認3項猥褻侵犯罪，案件今開審。

控方開案陳詞指，事主X於2008年於內地出生，2013年移居香港，由祖父母照顧，被告則是X祖父。

2013年1月至3月的某日，X當時4歲，住所內只有X與被告，被告趁X睡覺時，撫摸X的下體及胸部，再伸手入X的衣服內撫摸。被告曾稱「錫你先咁做」、「以後唔買嘢比你」，又稱曾對X的堂姐做相同事情，及後X向堂姐求證，堂姐否認遭被告非禮。

控方續指，及至2018年3月至7月的某日，X當時約9歲。X於放學後回家做功課時，被告着X面向他，X拒絕，被告態度變惡劣，X唯有照辦。被告隨後摟著及摸X，並嘴對嘴吻X，再將舌頭伸到X的嘴內。X感到噁心，遂逃到床上，被告遂以粗口責罵X。

控方續指，及至2018年7月1日至18日的某日，X當時10歲，當X的祖母外出晨運時，被告乘X睡覺時撫摸她的下體、大腿內側及胸部。由於單位細小，X無處睡覺，所以未有逃走。

X於暑假回鄉探訪父母時，提及遭被告侵犯事件，祖母得知後大怒，斥責X誣告被告，強迫X道歉，否則不准X來港。由於X的父母希望她能留在香港，X别無他法，只得向被告道歉，X的父母亦跪下來向被告道歉。

控方續指，X最終於2021年向老師透露事件，再由老師轉介予社工處理。同年4月11日，X與社工進行錄影會面提及事情，又指被告曾偷拍她，被告於同年4月16日被捕。

事主X作供稱，她於4歲時與祖母睡在下格床，被告則睡在上格床。被告乘祖母外出晨運時，坐於下格床邊撫摸X。X原本正在睡覺，但遭被告撫摸而醒來，「感覺好噁心，好噁心」。

X續指，她曾向父母透露事件，惟祖母得知後卻責罵X「唔要面」，「就算真係有做都唔可以講出去」。

現年14歲的X在辯方盤問下供稱，她和祖父母曾與二叔父一家同住，惟X覺得二叔父一家並不喜歡她，因此甚少踏出房間。辯方問及X，X早於2013年遭祖父非禮，為何至2018年才告知父母。X供稱，當時因成績不理想，加上曾偷取家人金錢，以致每天都被祖母責罵，X稱受到壓力影響下，於是乘回鄉探訪父母的機會，將被祖父非禮的遭遇告知父母。

X又哭訴，當時祖母曾斥責她及指會將她趕回內地，祖母又稱「你阿爸阿媽唔要你咋嘛」。X指祖母「由細到大，永無止境咁鬧我」。X承認，她向班主任透露遭祖父非禮前，已知道祖母因某些事情約見班主任。

聆訊明（10日）續。

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記者：梁錦麟