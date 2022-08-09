【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院　辯方質疑記事冊內容有錯

▲ 被告元秋香（左），被告李亦晴（右）。（資料圖片）

時任警務處國安處處長蔡展鵬，涉於去年光顧無牌按摩院，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師被控管理賣淫場所和無牌按摩院等6項罪名，今（9日）在東區裁判法院續審。放蛇警員續作供稱，辯方質疑警員就放蛇紀錄，於記事冊中的時間地點出錯。警員供稱承認情況不理想，紀錄不夠仔細及出錯。



負責放蛇的偵緝警員郭建燊今續供稱，郭指於2021年3月19日喬裝顧客到Viet Spa，並由女子Julia替他按摩。郭獨留房間時，暗中致電在譚臣道候命的同袍。Julia按摩約10分鐘後，著郭「500、600揀1個」，因她只有這兩種服務。郭佯裝不懂，Julia解釋代表手淫。數分鐘後，大廳傳來喧鬧聲，有人敲門稱「警察，開門」，Julia則慌張地著郭「差佬呀，快啲著返衫」。

辯方盤問時指出，據郭的記事冊紀錄，2020年10月28日首次放蛇，郭於下午4時半結束行動離開Viet Spa，4時45分返回總部，其關於行動的證人供詞卻於4時撰寫，質疑郭將時間地點全部寫錯。

郭承認情況並不理想，紀錄不夠仔細或有錯誤。郭亦進一步承認於2020年11月5日撰寫的放蛇行動紀錄亦有手民之誤，即將向上級匯報的時間寫成離開Viet Spa的時間。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。

控罪指，被告元和張分別於2020年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；李及元同被控於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所及沒有有效牌照的按摩院。

胡則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所及沒有有效牌照的按摩院。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣