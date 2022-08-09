【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院　辯方質疑警員記事冊內容有錯

▲ 被告元秋香（左），被告李亦晴（右）。（資料圖片）

時任警務處國安處處長蔡展鵬，涉於去年光顧無牌按摩院，其間遇上警方巡查。涉事按摩院男租客和3名女按摩師被控管理賣淫場所和無牌按摩院等6項罪名，今（9日）在東區裁判法院續審。放蛇警員續作供，在盤問下承認就放蛇紀錄於記事冊中的時間地點出錯，情況不理想。辯方又指出，警員紀錄首兩次行動的標記鈔票的序號均相同，警員亦承認寫錯。

負責放蛇的偵緝警員郭建燊今續供稱，郭指於2021年3月19日喬裝顧客到Viet Spa，並由女子Julia替他按摩。郭獨留房間時，暗中致電在譚臣道候命的同袍。Julia按摩約10分鐘後，著郭「500、600揀1個」，因她只有這兩種服務。郭佯裝不懂，Julia解釋代表手淫。數分鐘後，大廳傳來喧鬧聲，有人敲門稱「警察，開門」，Julia則慌張地著郭「差佬呀，快啲著返衫」。

辯方盤問時指出，據郭的記事冊紀錄，2020年10月28日首次放蛇，郭於下午4時半結束行動離開Viet Spa，4時45分返回總部，其關於行動的證人供詞卻於4時撰寫，質疑郭將時間地點全部寫錯。

郭承認情況並不理想，紀錄不夠仔細或有錯誤。郭亦進一步承認於2020年11月5日撰寫的放蛇行動紀錄亦有手民之誤，即將向上級匯報的時間寫成離開Viet Spa的時間。

胡炳雄的的代表律師盤問郭時指，郭在記事冊紀錄首次行動時應記憶猶新，但郭卻寫錯時間。郭表示「寫嗰陣記憶唔係好新」，並稱撰寫證人供詞時的記憶最清晰，當時完結行動後先寫證人供詞，事隔1至2天後才在記事冊紀錄。

郭就第2次放蛇行動撰寫的證人供詞寫道，是次行動獲發1張鈔票序號為KA518939，惟其第3次放蛇行動的供詞，亦寫道獲派1張相同序號的鈔票作行動用途，質疑郭為何在萬千數字中寫了同一組數字，郭表示不記得，並承認寫錯。

辯方續問及郭是否知道，2021年3月19日在場指揮放蛇行動的警長58418，以及另外2名偵緝警員，涉在當值期間在女子陪同下喝酒，又虛報加班，正停職接受內部調查，郭表示聽聞過但不知各人正被停職。郭又表示，港島總區特別職務隊分2隊，警長與他隸屬不同小隊，但在行動當日一同參與簡報會。郭又表示，與3名警員不屬同一小隊，不清楚他們在喬裝行動中的角色。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。

控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

聆訊明(10日)續。

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記者：陳曉欣