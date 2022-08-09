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【夏日賞賞你】第三批限量獎賞周四正午開搶　優惠包括25折享米芝蓮星級食府

社會 15:29 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第三批限量獎賞周四正午開搶，優惠包括25折享米芝蓮星級食府。（旅發局圖片）

旅發局「夏日賞賞你」第三批約4.8萬份限量獎賞將於周四（11日）中午12時起供市民領取。新一批限量獎賞重點主題為海鮮狂熱和豪買豪食，涵蓋62個景點及「優質旅遊服務」 計劃認證的餐飲、零售商戶。

第二批限量獎賞包括景點入場連餐飲套票﹑地道生活體驗門票﹑米芝蓮星級食府優惠﹑珠寶鐘錶優惠﹑保健食品﹑人氣手工雞蛋卷購物折扣等等，多個獎賞的優惠折扣繼續低至 25 折。

預覽所有獎賞

多間熱門餐廳其中包括：

  • 阿一海景飯店：特選 25 折優惠享用阿一砥礪奮進廿五載 經典套餐 (一人用) (原價 HK$628, 優惠 價 HK$157)
  • 國金軒：凡單一消費滿 HK$2,000 即減 HK$800
  • 牛角次男坊：以優惠價 HK$144.6 享用燒肉丼組合 (原價 HK$241)
  • 牛涮鍋もっと：特選 25 折優惠享用極罕穀飼牛封門柳、 日本九州白豚肉之晚市放題一人前 (原價 HK$288, 優惠價 HK$72)
  • 渝味曉宇重慶老火鍋：凡單一消費滿 HK$800 即減 HK$400
  • 鏞記酒家集團有限公司：凡單一消費滿 HK$1,000 或以上即减 HK$750

最後一批限量獎賞將於8月25日（星期四）中午12時推出，記得密切留意詳情。

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責任編輯：李榮忠

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