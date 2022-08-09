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【死亡個案】再多3宗死亡個案　均未完成疫苗接種

社會 16:33 2022/08/09

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（9日）出席疫情記者會。

昨日再多4人情況危殆，3人情況嚴重；本港新增3宗死亡個案，2男1女，年齡介乎87歲至93歲，離世病人中有3位未完成疫苗接種，其中2人未有接種疫苗：

  • 93歲男子，有肺朥，曾患腸癌，在7月中因氣喘求醫，當時確診新冠，院方向他處方口服藥，情況逐漸好轉，惟8月初血壓突然不穩定，並開始惡化，院方認為是心臟病發，8月7日離世
  • 87歲女子，有血壓高、心臟衰竭、心律不正，最初因心口痛入院，出現貧血並新冠檢測陽性，情況逐漸惡化，器官衰竭下，昨日離世
  • 90歲男子，有糖尿及血壓高，8月5日在家中被發現昏倒，送抵醫院時已失去生命表徵，在急症室宣告死亡，已將個案轉交死因庭

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記者：李榮忠

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