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【JUPAS放榜】Elka@Lolly Talk為考生打氣　《全民造星》落選不放棄追夢

娛樂 14:00 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《衝の伴》為DSE考生送上祝福。

JUPAS於周三（10日）放榜，女子組合Lolly Talk成員 Elka（鄭芷淇）日前錄製熱血校園MV《衝の伴》，為DSE考生送上祝福。

在MV中多名中學生及社交平台「夠薑蔥」粉絲亦參與其中，鼓勵年輕人發揮潛力，以積極的態度克服眼前障礙。

性格樂觀又充滿活力的Elka表示：「遇到困難時，我們或會感到沮喪，但最重要的是讓自己從失意中振作起來。追隨夢想需要行動和堅持，希望每位年輕人都能享受這趟實現目標的旅程。」

女子組合Lolly Talk成員 Elka錄製熱血校園MV。

她指：「我之前參與《造星》落選時都會失望，不過好快就調整心態，最終都可以加入樂壇！所以一次半次失敗不緊要，最重要知道自己目標，不要因為挫折就放棄。」

Elka笑言追夢需要家人支持，她不時與父母分享內心秘密：「其實不要收埋自己的感受，有什麼不妨跟信得過的家人朋友分享。當年我考完DSE之後，去了讀高級文憑，後來發現自己最大興趣都是唱歌同表演，所以去參加《全民造星》，到決定繼續學業定入行，家人都給予不少意見，人生不止一條路，所以不需太擔心。」

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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