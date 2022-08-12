滋補養顏要識揀！ 一文拆解三大即食燕窩的迷思

媽媽︰「阿女，燉咗燕窩畀你補下。」

家姐︰「唔使煲咁麻煩啦，買即食燕窩咪得囉。」

媽媽︰「點同呀！你睇下網上啲comments。」

媽媽︰「唔少人都話即食燕窩唔足料，好似飲糖水喎，而且一樽幾百毫升，好易未食曬就變壞，我自己燉就放心啲。」

迷思一︰即食燕窩形同糖水？



家姐︰「媽咪，你啱一半啦，市面上嘅即食燕窩，的確有唔少大大樽睇落好足料，但就無標明濃度，實際水多過燕窩。其實唔想「中伏」，最緊要揀有口碑及列明燕窩含量嘅品牌。」

媽媽︰「咁究竟邊間好呀？」

家姐︰「等我諗下先，我記得大棧好似有標明，佢地仲有其他口味添。」

迷思二︰燕窩其實更適合男士食用？！



媽媽︰「係啦，下次等我試下啦，但今次煮多左，叫埋你呀爸食啦，佢食煙，肺同氣管都唔好，燕窩營養價值豐富，啱晒佢呢啲經常乾咳，體質較弱嘅人。我仲聽陳太話，佢個仔腸胃差，又有哮喘，食咗一段時間之後都有改善。」

細佬：「媽咪，我都要食燕窩，其實燕窩男女老少都啱食，豐富水溶性蛋白質，同埋表皮生長因子（EGF）會幫助修復皮膚，我想同韓星一樣皮膚白滑！」

迷思三︰燕窩含激素不適合小朋友食用？



媽媽︰「你細個都食唔少啦，唔係邊食得你咁精靈。嗰陣時，好多謠言話燕窩含激素，唔適合小朋友食，好彩你阿婆醒，唔係邊會有我咁叻識整俾你食。其實中國人食咗幾百年，如果有害無益，邊個仲會食。直到最近先有科學研究發現，燕窩含有9 - 13 %的唾液酸，有助兒童腦部發展，記性好啲，提升學習能力，讀書考試都叻啲啦！」



了解更多大棧即食燕窩︰https://buy.hknest.com/pages/instant-bird-nest



（資料由客戶提供）